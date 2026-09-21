Zelenskiy: BM Genel Kurulu’nda barış için ortak çabalar ele alınacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Zelenskiy, Rus ordusunun dün akşamdan itibaren Zaporijya kentine saldırılar düzenlediğini bildirdi. Saldırılarda 9 katlı konut binaları, bir üniversite binası, alışveriş merkezi ve kazan dairesinin hasar gördüğünü aktaran Zelenskiy, 5 kişinin yaralandığını ve bazı bölge sakinlerinin tahliye edildiğini kaydetti.

TREN İSTASYONU DA HEDEF ALINDI

Harkiv bölgesindeki Lozova şehrinin tren istasyonunun da gece saatlerinde saldırıya uğradığını belirten Zelenskiy, bu saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını ifade etti.

Zelenskiy, saldırıların ülkesinin farklı bölgelerinde sürdüğünü ve bu gece toplam 10 ayrı bölgenin hedef alındığını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya’nın saldırılarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Rusya tırmandırıcı adımlarını azaltmıyor ve savaşı genişletmeye hazır olduğuna dair birçok sinyal veriyor. Tüm bunlar, dünya istikrarının bu savaşla zaten yerle bir olduğu bir dönemde yaşanıyor."

"DİPLOMASİ DE İŞLEMELİ"

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi amacıyla Moskova üzerindeki baskının artırılması gerektiğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde barış konusunun ele alınacağını belirterek şöyle konuştu: