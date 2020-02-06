Yüzyıllık algıya kanmayın!

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak lanse ettiği İsrail ile yapılan anlaşma aslında yüzyıldır sürdürülen bir algı çalışmasının son zincirini oluşturuyor. Yüz yıl boyunca oynanan algı oyunlarına aldanan Müslümanların ise bu son algı oyununa karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor.

Çünkü bu son oyun.

Eğer bunu da kaybedersek artık kaybedecek bir şey kalmayacak.

Ben Müslümanım diyen herkes bu davaya sahip çıkmalıdır. Kudüs davası bütün Müslümanları ilgilendiriyor.

Çünkü Kudüs Müslüman bir şehirdir.

Son yıllarda yaşanan sıkıntılara karşı dik durmaya çalışan Türkiye’nin Filistin ile yaşadığı ortak bir kader vardır. Her iki ülkenin kaderi arasında iki farklı kıtaya köprü olmak vardır.

Türkiye, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan uç noktadır. Türkiye’ye hâkim olan Ortadoğu dahil Asya’ya hâkim olur.

Filistin ise, Asya’yı Afrika’ya bağlayan önemli bir noktada bulunmaktadır. Afrika kanalıyla Filistin’i ele geçirirlerse Ortadoğu’ya ve Asya’ya hâkim olabileceklerdir.

Filistin toprakları üzerinde bundan yüzyıl önce başlayan algı oyunları sonucu maalesef Sultan Abdülhamid’in bir set gibi duran politikaları yıkılmaya başlamıştı. Siyonizmin bütün rüşvet tekliflerine, bütün sözde cazip tekliflerine ve bütün dayatmalarına karşı adeta bir “Sedd-i Zülkarneyn” gibi duran Büyük Sultan, Filistin topraklarından 1 metrekare bile vermemişti Yahudilere.

Vermediği gibi verilmesinin önüne geçmek için de Filistin topraklarını sahiplenerek adeta Yahudilerin rüyalarının korkulu kâbusu olmuştu.

Sultan Abdülhamid’den ümidini kesen Siyonistler hedeflerine Filistinli Müslümanları koydular.

Çeşitli algı oyunları ile, hiç kimseye hissettirmeden emellerine kavuşabilmek için küçük de olsa toprak ve bina satın almaya başladılar. Uzun yıllar bu algı oyunu ustalıkla gizleyen Siyonistlerin kirli oyunları ortaya çıktığında maalesef çok geç kalınmıştı.

Büyük devletlerin de desteğini alan Yahudiler, kısa süre içinde Filistin’deki varlıklarını hızla artırdılar. Bunu yaparken de algı oyunlarıyla hep mazlumu oynamayı da ihmal etmediler.

Yüzyıl boyunca başarıyla gerçekleştirdikleri planlarının son halkasını sahneleyip Filistin’deki Müslüman varlığını tamamen yok etmek için oyunun son perdesini başlattılar geçtiğimiz günlerde.

Son oyunla oluşturulmak istenen algı şu: Anlaşmayla oluşturulan kaos ortamı sonucu Filistin’deki Müslümanların korku ve endişeye kapılarak yurtlarını terk etmeleri…

Anlaşma maddeleri asla hayata geçirilemeyecek nitelikte.

Çünkü Trump tarafından “Yüzyılın Anlaşması” olarak lanse edilen metnin hiçbir uluslararası hukuki geçerliliği yok.

İki eli kanlı iki insan arasında imzalanan metne “anlaşma” demek için, uluslararası anlaşmaların nasıl yapıldığı hususunda bilgi sahibi olmamak gerekiyor. Uluslararası anlaşmalar, aralarında uyuşmazlık olan taraflar arasında karşılıklı hak ve yükümlülükler doğuran ve bir müzakere süreci sonunda ortaya çıkan belgelerdir.

Bu olayda ise, kendilerini âdeta dünyanın efendisi olarak gören ABD ve İsrail, Filistinlilere herhangi bir söz hakkı vermemiştir. Bu süreçte İsrail ile Filistinliler arasında herhangi bir müzakere yapılmış değildir. Aksine, ortada büyük bir dayatma vardır.

Hal böyleyken bu metin niçin “Yüzyılın Anlaşması” olarak büyük bir medya desteği ile günlerdir gündemde tutulmaktadır.

Yapılmak istenen basit aslında: Bölgede bir terör ve kaos havası oluşturup, Filistinli Müslümanları ellerinde kalan son toprakları da satıp terk etmeye zorlamak.

Yüzyıllık algı oyununun son halkası olan bu sahnesine karşı başta Filistinliler olmak üzere bütün Müslümanlar uyanık olmak zorundadır. Bir umutsuzluk ve yılgınlık sonucu elde kalan son topraklar da feda edilmemelidir.

Bu konuda bütün dünya Müslümanlarının tek yürek, tek akıl, tek güç olmaları elzemdir.

Bu bağlamda 9 Şubat Pazar günü Yenikapı’da düzenlenecek olan Büyük Kudüs Mitingi’ne katılmak Müslümanların öncelikli görevleri arasındadır.

Pazar günü görüşmek üzere…

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