YKS ek tercihleri için gözler ÖSYM’de! 2026 ek tercihler ne zaman başlayacak?

2026-YKS merkezi yerleştirme ve üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ek yerleştirmeye çevrildi. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, üniversitelerde boş kalan kontenjanları değerlendirmek için ÖSYM'nin duyurusunu bekliyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar açıklandı mı? Ek tercihi kimler yapabilir ve başvurular nereden alınacak? İşte 2026 YKS ek yerleştirme sürecinde son durum…

2026 YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

Hayır. 9 Eylül 2026 itibarıyla YKS ek tercih işlemleri başlamadı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde de 2026-YKS ek yerleştirme için aktif bir tercih işlemi bulunmuyor. ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte tercihlerin başlangıç ve bitiş tarihleri kesinleşecek.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 YKS ek tercihleri için resmi başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Geçen yıl ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül arasında alınmıştı. Bu takvimden hareketle 2026 ek tercih sürecinin de eylül ayının ilerleyen haftalarında başlaması bekleniyor. Kesin tarih ÖSYM'nin yayımlayacağı duyuru ve ek yerleştirme kılavuzuyla belli olacak.

2026 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Hayır. 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında tercih tarihlerinin yanı sıra üniversitelerdeki boş kontenjanlar, programların koşulları ve ek yerleştirmede dikkate alınacak puan bilgileri de açıklanacak.

2026 YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Ek yerleştirmeye esas nihai boş kontenjan listesi henüz açıklanmadı. Üniversitelerde merkezi yerleştirme sonrasında boş kalan veya kayıt yaptırılmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar belirlendikten sonra liste ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunda yer alacak. Kılavuzda hangi üniversitenin hangi bölümünde kaç kişilik boş kontenjan bulunduğu görülebilecek.

2026 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2026-YKS merkezi yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler yayımlandı ve ilk yerleştirme sonucunda oluşan program taban puanları belli oldu. ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos'ta açıklamıştı. Ek yerleştirmede tercih edilebilecek programlar ve ilgili puan koşulları ise ek yerleştirme kılavuzunda gösterilecek.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Ek yerleştirme süreci başladığında adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Tercihler ÖSYM'nin yayımlayacağı 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndaki kurallara göre yapılacak.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)

YKS EK TERCİHTE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Mevcut bilgilere göre adaylar ek yerleştirme döneminde 24'ü geçmemek üzere tercih yapabilecek. Kesin tercih sayısı ve uygulama esasları 2026 ek yerleştirme kılavuzuyla teyit edilecek.

YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?

Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen ve kılavuzdaki diğer koşulları sağlayan adaylar ek yerleştirme tercihi yapabilecek. Merkezi yerleştirmede bir programa yerleştirilen adaylar ise kayıt yaptırmamış olsalar bile ek yerleştirmeye başvuramayacak.

İLK TERCİHLERDE HİÇ TERCİH YAPMAYANLAR EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

İlk merkezi yerleştirme döneminde hiç tercih yapmayan adaylar, merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleşmemiş olmaları ve ek yerleştirme kılavuzundaki koşulları karşılamaları halinde ek tercih yapabilecek.