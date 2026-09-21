YKS ek tercihleri bitti mi? 2026 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman sona erecek?

2026 YKS ek yerleştirme sürecinde son gün heyecanı yaşanıyor. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yerleşmek isteyen adaylar, tercih işlemlerinin bitiş saatini ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. “YKS ek tercihleri bitti mi?”, “Son gün ne zaman?”, “Ek tercih nasıl yapılır?” ve “YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?” soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül 2026 tarihinde başladı ve adaylara tercih işlemlerini tamamlamaları için süre verildi.

2026 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 YKS ek yerleştirme tercihleri 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihten ve saatten sonra adaylar yeni tercih yapamayacak, tercih listelerinde değişiklik gerçekleştiremeyecek.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

YKS ek yerleştirme tercihleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Tercih işlemleri için:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yapılır

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılır

Ek yerleştirme tercih ekranından programlar seçilir

Tercihler kaydedilerek onaylanır

Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapabiliyor.

YKS EK TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIYOR?

Adaylar ek tercih işlemlerini yalnızca elektronik ortam üzerinden gerçekleştirebiliyor.

YKS ek tercih işlemlerinin yapıldığı yerler:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

Posta yoluyla veya elden verilen tercih listeleri kabul edilmiyor.

YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

Ek yerleştirme hakkı, merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için uygulanıyor. Üniversitelerde boş kalan veya kayıt yaptırılmadığı için oluşan kontenjanlar ek yerleştirme kapsamında adayların tercihine açılıyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek ve sonuç tarihini açıklayacak.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Ek yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sonuç sorgulama için:

T.C. kimlik numarası

Aday şifresi

kullanılması gerekecek.

YKS EK YERLEŞTİRMEDE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

Adayların yapabilecekleri tercih sayısı ve tercih kuralları, ÖSYM tarafından yayımlanan Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtiliyor. Adayların tercih yapmadan önce boş kontenjanları, taban puanları ve özel koşulları dikkatle incelemesi gerekiyor.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ VAR MI?

Ek yerleştirme işlemlerinde tercih ücreti uygulanıp uygulanmadığı ve ödeme bilgileri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alıyor. Adayların tercih sürecinde kılavuzdaki ödeme şartlarını kontrol etmesi gerekiyor.

ÜNİVERSİTE EK KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt tarihleri belli olacak. Kayıt süreci ve gerekli belgeler, sonuç duyurusuyla birlikte adaylara bildirilecek.