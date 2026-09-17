YKS ek tercihleri başladı! 2026 ek yerleştirme ne zaman bitecek, son saat kaç?

2026 YKS ek yerleştirme sürecinin başlamasıyla üniversite adaylarının gözü boş kontenjanlara ve tercih ekranına çevrildi. “YKS ek tercihleri nasıl yapılır?”, “Ek yerleştirme ne zaman bitecek?”, “YKS ek tercih son gün saat kaçta?” ve “Kimler ek tercih yapabilir?” gibi sorular araştırılıyor. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül’de başladı ve adaylara 21 Eylül’e kadar süre verildi. Peki tercihler nereden yapılacak, son saat kaç? İşte ayrıntılar.

2026 YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Evet. 2026 YKS ek yerleştirme tercih süreci 17 Eylül 2026 saat 16.00 itibarıyla başladı. Üniversitelerde merkezi yerleştirme sonrasında boş kalan veya kayıt yaptırılmadığı için boşalan kontenjanlar ek yerleştirme kapsamında adayların tercihine açıldı.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2026 YKS ek yerleştirme tercihleri 21 Eylül 2026 Pazartesi günü sona erecek. ÖSYM, adayların işlemlerini son güne bırakmamalarını ve tercihlerini kılavuzdaki kuralları inceleyerek tamamlamalarını istiyor.

YKS EK TERCİH SON GÜN SAAT KAÇTA?

Ek tercih ekranı 21 Eylül saat 23.59’da kapanacak. Bu saatten sonra sisteme yeni tercih eklenemeyecek veya mevcut tercihler üzerinde değişiklik yapılamayacak. Adayların tercih listesini kaydettikten sonra sistemde işlemin başarıyla tamamlandığını kontrol etmesi gerekiyor.

2026 YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar ek tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek. Tercihler ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Posta yoluyla veya elden verilen tercih listeleri kabul edilmeyecek.

YKS EK TERCİHTE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

Adaylar 2026 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda en fazla 24 tercih yapabilecek. Tercih sıralaması yerleştirme açısından önem taşıdığı için adayların gerçekten kayıt yaptırmak istedikleri programları istek sıralarına göre listelemeleri gerekiyor.

YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?

Merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ek yerleştirmeye katılabilecek. İlk yerleştirmede bir programa yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ise ek yerleştirme hakkından yararlanamayacak. Adayların tercih edecekleri programların puan ve özel koşullarını da sağlaması gerekiyor.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YKS ek yerleştirme ücreti 170 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adayların kılavuzda belirtilen ödeme koşullarına göre ücreti yatırması gerekiyor. Ücret işlemini tamamlamayan adayların tercihleri ek yerleştirme sürecine dahil edilmeyecek.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Eylül itibarıyla ÖSYM, 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi duyurmadı. Tercihlerin 21 Eylül saat 23.59’da sona ermesinin ardından yerleştirme işlemleri başlayacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.