Yıllık 46.962 TL teşvikten yararlanabilirsiniz...

Evet, doğru okudunuz...

Yıllık toplamda 46.962 TL teşvikten yararlanabilirsiniz.

Fakat 29 yaşından büyükseniz boş yere heyecanlanmayın. Sizlere bir şey yok!

Olay, 18-29 yaş aralığında olan “genç girişimciler” için devletin sağlamış olduğu “vergi ve Bağ-Kur primi teşviki” ile ilgili.

Devlet, girişimcilerin önünü açarak yeni istihdam alanları oluşturmak, işsizlikle mücadele etmek gibi nedenlerle çeşitli zamanlarda destekler, teşvikler uygulamakta.

İşte bunlardan bir tanesini de genç girişimci kazanç istisnası ve Bağ-Kur prim desteği oluşturmakta.

Üstelik bu uygulama yeni de değil. 2018 yılından beri çalışma hayatımızda.

ÜÇ YIL BOYUNCA SENELİK 26.250 TL’YE KADAR GELİR VERGİSİ DESTEĞİ…

Genç girişimcilerde kazanç istisnasının tanımladığı Mükerrer 20. Madde özetle; ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dolayısıyla ilk defa işyeri kuran 18-29 yaş aralığındaki gençler “üç yıl” boyunca kazandıkları paranın “75 bin TL’si” için vergi ödemeyecek demekte. Bu istisnadan yararlanabilmenin şartları ise;

-İşyeri açılış tarihinde ‘18-29 yaş’ aralığında olmak,

-İlk defa gelir vergi mükellefiyeti açtırıyor olmak, (Gerçek usulde tam mükellef)

-İşe başlamayı vergi dairesine yasal süresi içerisinde bildirmek, (İşe başladıktan sonra 10 gün içinde)

-Kendi işinde bilfiil çalışıyor ve işini bilfiil sevk ve idare ediyor olmak, (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak bu şartı bozmaz)

-Bir işletmeyi devralmak suretiyle bu muafiyetten yararlanmak isteyenlerin, devir aldıkları işletme sahibi ile yakınlık durumu, “eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımı olmamak”

-Faaliyetin adi ortaklık yapılması halinde “tüm ortakların işe başlama tarihi itibariyle” bu maddedeki şartları yerine getiriyor olmak. (Yani iki arkadaş bir adı ortaklık kurmak isterse her ikisinin de genç girişimci şartlarını taşıması gerekiyor.)

Genç girişimci gelir vergisi istisna rakamını bir örnekle açıklamak gerekirse;

Doğukan Bey, 2022 yılında 500 bin TL’lik iş yapmış ve faturasını kesmiştir. Doğukan Bey’in bu yıla ait işletme giderleri ve maliyet unsurları toplamı 250 bin TL’dir. (KDV dikkate alınmamıştır)

Doğukan Bey’in istisnadan yararlanmadığı varsayımı ile vergi durumuna baktığımızda, 2022 yılı kârı 250 bin TL, ödeyeceği gelir vergi tutarı ise 67.400 TL olacaktır.

Doğukan Bey istisnadan yararlanması halinde; 250 bin TL'lik kârdan 75 bin TL’lik istisna düşüleceğinden, vergi matrahı 175 bin TL, ödeyeceği gelir vergisi ise 41.150 TL olacaktır.

Böylece Doğukan Bey, istisnadan yararlandığı için 2022 yılı gelir vergisini 26.250-TL "daha düşük" ödeyecektir.

Kısacası, bir sene için 26.250 TL’ye kadar olan gelir vergisi desteğini “üç yıl boyunca alacak olanlar, toplamda 78.750 TL’ye” kadar kazanç elde etmiş olacaktır.

20.712 TL BAĞ-KUR PRİM DESTEĞİ

Genç girişimciler için bir diğer devlet desteği de Bağ-Kur primleri ile ilgili...

İlk defa işyeri açacak olan ve ilk defa sigortalı sayılan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin bir yıl süreyle Bağ-Kur primleri devlet tarafından karşılanacak.

Bu destekten yararlanma koşullarını da kısaca özetleyecek olursak;

-Ticari, zirai kazanç veya serbest meslek faaliyeti dolayısıyla adına “ilk defa işletme kurmuş olan” vergi mükellefleri (Hâlihazırda işletmesi bulunup bunun kapanışını yapıp yeniden bir işletme açanlar bu kapsamda sayılmaz)

-Yaş itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 29 yaşını doldurmamış olanlar, (30 Yaşına girildiğinde destek kesilecektir)

-Kendi işinde bilfiil çalışıyor ve işini bilfiil sevk ve idare ediyor olanlar, (işinde ve bu işin gerektirdiği konularda fikri veya bedeni olarak çalışmak ve işini bizzat idare etmek)

Ayrıca adi ortaklık kurmak suretiyle faaliyete başlayacak olanlar da bu destekten yararlanabilecek. (Anonim ve Limited şirket kuran ortaklar bu madde hükmünden yararlanamaz. Adi ortaklıklarda da “sadece bir ortak” bu destekten yararlanabilir.)

Özetle; iş hayatına yeni atılan genç bir girişimci için yıllık 26.250 TL'ye kadar varan gelir vergisi ve 20.712 TL Bağ-Kur prim desteği öyle hiç de yabana atılmaması gereken tutarlardır.

Bilinmelidir ki benzer nitelikteki teşvik ve avantajlar uzun vadede ülke ekonomisinin gelişip büyümesine ve devletin işsizlikle mücadele politikalarında istenen hedeflere ulaşmasına olumlu katkı sağlayacaktır.