Maliye radar kurdu! Kira alan, araç ve internet satışı yapanlar dikkat

Evet!

Yanlış okumadınız. "Maliye" ve "radar" kelimeleri aynı cümle içerisinde.

Bu günden sonra trafik polislerinin kestiği radar cezalarını artık Maliye mi kesecek diye soracak olursanız durum hiçte öyle düşündüğünüz gibi değil.

Bu "RADAR" vergisel işlemlerde, farklı veri kaynaklarından elde edinilen bilgilerle oluşturulan risk senaryolarına göre vergi kaçağı ihtimali bulunan işlemlerin tespiti için Maliye tarafından kurulan sistemin adı.

Uzun yıllardır teknoloji altyapısına büyük önem verip ciddi yatırımlar yapan ve yapmaya da devam eden Maliye; yararlanılan teknolojiler sayesinde artık "çeşitli kurumlar veya veriler arasındaki uyumsuzlukları" kolayca tespit edebilmektedir. Gerekli risk analizlerini yapıp mükellefler nezdinde "inceleme" ve "izaha davet" müessesesini hızlıca devreye sokabilmektedir.

Hem de artık bu incelemeler zaman aşımına yakın da değil neredeyse güncel gitmektedir.

Örneğin yakın zamanda;

- Sosyal medya gelirlerine yönelik incelemelerde vergi yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği konusunda tereddüt duyulan 65 bin kişi RADAR yöntemiyle belirlendi. Bunlardan 50 bininin kısmen veya tamamen vergisel yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edildi.

- Elektronik ticaret yapanlar arasından 6 bin kişi incelemeye alındı. Eksik veya hatalı bulunanlar hakkında işlem başlatıldı.

- E-spor sektörüne yönelik RADAR sistemiyle belirlenen 3 bin kişi analiz edildi. Bunlardan 600'e yakını incelemeye sevk edildi.

- Gayrimenkul sektörüyle ilgili "kira geliri elde edenler" ve emlakçılar nezdinde yapılan RADAR analiziyle 200 bin mükellef incelemeye tabi tutuldu. Bunlardan 29 bininin kira gelirini hiç beyan etmediği veya eksik beyan ettiği belirlendi.

- Gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de sıfır ve ikinci el araç alım satımı yapan 100 bin civarında bayi, galerici ve gerçek kişi radara takıldı. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında işlem başlatıldı.

Bu listeyi uzatarak yazmak mümkün.

RADARA YAKALANMA RİSKİ OLANLAR...

Fakat benim belirtmek istediğim asıl husus radara yakalanacak şahısların veya vergi mükelleflerinin kimlerden oluştuğu veya kimlerden oluşacağı.

Bu kişileri maddeler halinde belirtmek gerekirse:

1 - İster vergi mükellefi olsun ister olmasın "banka hesap hareketleri" odaklı vergi incelemeleriyle radara takılanlar. Özellikle;

- Hesabına sürekli para girişi olan,

- Her ay kendi hesabına düzenli para yatıran,

- Ticaretle uğraşmadığı veya şirket ortağı olmadığı halde ticari çekleri kendi hesabından tahsil eden,

- Başkasının adına şirket kurup banka hesaplarını kendisi yöneten kişiler,

2 - Araç ve gayrimenkullerin alış-satış bedelini eksik beyan edenler ve gayrimenkul satışı ile ilgili "değer artış kazancını" beyan etmeyeneler, (Maliye, risk gördüğü işlemlerle ilgili noterlerin ve tapu dairelerinin bilgilerine kolayca ulaşabilmektedir.)

3 - Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik-hatalı beyan edenler, (Bunlar gerek bankalar gerekse belediye, su, elektrik ve telefon şirketlerinden alınacak bilgilerle Maliye tarafından kolayca tespit edilebilmektedir.)

4 - Her ne kadar beyan sınırı düşürülmüş olsa da; BA-BS formlarında uyumsuzluk tespit edilenler,

5 - Kredi kartı ile satış yapan işletmelerin KDV beyannamelerindeki kredi kartıyla satış tutarı ile bankaların Maliye'ye bildirdiği tutarlar arasında fark olan mükellefler,

6 -Kredi kartlı satışları sektör ortalamasının çok altında veya çok üstünde olan mükellefler,

7 - Asgari ücret tarifesi bulunan avukat, mali müşavir gibi meslek gurubunda olup da tarifenin altında gelir beyanında bulunan serbest meslek erbapları,

8 - Şirket hisse satışından kazanç elde edip, bunu beyan etmeyenler,

9 - Şirketin parasını kullanıp ortaklardan alacaklar hesabına ilgili dönemde faiz hesaplamayan veya şirket ortağına çok yüksek tutarda borç para veren vergi mükellefleri,

10 - Şirket ortağına sermayenin üç katından fazla borçlananlar,

11 - Sürekli olarak zarar ve devreden KDV beyan edenler,

12 - Geçmiş yıl zararlarının mahsubu ile ilgili yasa hükümlerine riayet etmeyenler,

13 - Örtülü sermeye yönünden risk taşıyan mükellefler...

Özetle Maliye; banka ve finans kuruluşları, Tapı İdaresi, Noter, Ticaret Odası, Meslek Odaları, Gümrük İdaresi, SGK gibi kurumlardan aldığı bilgiler ve kendi bilgi havuzunda bulunan mükelleflere ait beyanname ve bildirimleri (Bilanço ve Gelir Tablosu) kullanarak risk gördüğü kişi veya işlemleri kolayca belirleyebilmekte, bunlar hakkında işlem başlatabilmektedir.

Maliye'nin matrah artırımlarıyla 2020 yılı ve öncesi için elindeki inceleme yükünün hafiflediği düşünüldüğünde size tavsiyem, usulsüz bir işlem yaparken iki kere düşünmeniz.

Bilmediğiniz veya tereddüt duyduğunuz konularda da bir uzmandan bilgi almanız.

Sonra çok pişman olabilirsiniz.

Benden uyarması...