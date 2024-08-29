Yanlış, yanlışla düzeltilmez...

Mali müşavirlerin Temmuz başından bu yana beklediği haber bugün geldi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:

"Küçük işletmelere kolaylık sağlamak için yaklaşık 1,5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkartıyoruz." dedi.

Devamında kısaca; "şimdiye kadar onaylanan geçici vergilerin de düzeltilmesi gerektiğini" söyledi.

Şimdi soruyorum...

Bu gerçekten kolaylık mı yoksa hem mükellefe hem de mali müşavirlere EZİYET mi?

Bu güne kadar Maliye;

Mali müşavirlerin ve vergi uzmanlarının aylardır "enflasyon muhasebesinin" geçici vergi dönemlerinde uygulanamaması gerektiği söylemini DİNLEMEDİ.

Defalarca eylem, gösteri yapıldı GÖRMEZDEN GELDİ.

Vergi konusunda uzman onlarca kişi yazdı, çizdi UMURSAMADI.

Bu işlerin hakkıyla yapılabilmesi için ne teknik alt yapı ne de kalifiye eleman yeterli değil dendi DİKKATE ALMADI.

Maliye'nin sanırım aklı başına yeni geldi.

Şimdi de kalkmış mali müşavirlerin "hafta tatilleri de dâhil geceli gündüzlü çalışarak" iki ayda anca yetiştirebildiği işlemleri 6 günde düzeltmesini bekliyor.

Hem de birçok beyanname ve defter beratı gönderilmiş, hatta birçok geçici vergi ÖDENMİŞKEN.

Buradan uyarımı yapmak istiyorum...

Cumhurbaşkanlığına sunulan 563 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğinin bu hali ile yayımlanması yapılan hatalara bir yenisini daha ekleyecektir. Bu da ileride daha karmaşık bir durumun ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır.

Olayın sadece beyanname üzerinde yapılacak bir değişiklikten ibaret olmayacağı artık fark edilsin.

Yeri gelmişken bu konuda başta TÜRMOB olmak üzere tüm odaları ve meslek kuruluşlarını da göreve davet etmek istiyorum.

Öyle ya Maliye, hatalı olduğunu bu kararla kabul etti.

Yanlışı, yanlışla düzeltme yoluna gitmesin.

Maliye, alınan kararın hem teknik hem de insani yönlerini göz önünde bulundursun.

Önerim, verilen beyannameler olan haliyle kalsın. Bu dönemden sonraki geçici vergilerde enflasyon düzeltmesi olmasın. Yıllık yapılacak enflasyon düzeltmeleri de vergiyi etkilemesin.

Daha önceki yazımda da söyledim. (28.08 Tr. "Kazlarda tüy kalmadı.." yazı)

Gidişat hiç iyi değil.

Dikkat!

Vergi sistemimiz de verginin hesaplanmasına ve toplanmasına aracılık eden Mali Müşavirler de "S.O.S." veriyor.