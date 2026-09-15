Yıllar sonra ortaya çıktı! Kaşif Kozinoğlu’nun Semih Terzi uyarısı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma sürerken, geçmişte hazırladığı dikkat çekici bir rapor gündeme geldi.

Hürriyet’ten Hidayet Erdem’in haberine göre Kozinoğlu’nun, 15 Temmuz darbe girişiminde Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine giden süreçte kritik rol oynayan Tuğgeneral Semih Terzi’yi daha 1991 yılında raporladığı ortaya çıktı.

SEMİH TERZİ’Yİ 1991’DE RAPORLADI

İddiaya göre 1991 yılında Kozinoğlu ve bir başka bordo bereli üsteğmen, Eğirdir Komando Okulu’ndan birliklerine katılacak iki teğmeni belirlemek üzere görevlendirildi.

Ancak Ankara’ya döndüklerinde, seçtikleri isimlerin yerine farklı iki teğmenin gönderildiğini fark ettiler. Bunun üzerine yapılan istihbarat çalışmasında teğmenlerden birinin FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

"DERHAL İHRAÇ EDİLMELİ"

Kozinoğlu’nun hazırladığı raporda söz konusu subay için, “Bağlantıları nedeniyle TSK’da barındırılmayıp derhal ihraç edilmeli” değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi. Raporda adı geçen kişinin ilerleyen yıllarda Tuğgeneral olan Semih Terzi olduğu aktarıldı.

15 TEMMUZ GECESİ ÖZEL KUVVETLER’E GELDİ

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Semih Terzi, beraberindeki darbeci askerlerle Özel Kuvvetler Komutanlığı’na geldi.

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın emri üzerine Astsubay Ömer Halisdemir, Terzi’yi vurdu. Ardından darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu Halisdemir şehit edildi.

Kozinoğlu’nun yıllar önce hazırladığı rapor, ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmanın sürdüğü dönemde yeniden gündeme geldi.