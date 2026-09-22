Yıllar sonra ortaya çıkan şok belge! Kozinoğlu'nu Silivri'ye bakın kim göndermiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan belgede, Kaşif Kozinoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma" suçlamaları kapsamında tutuklanması talep edildi. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün imzaladığı yazıda, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suç için öngörülen cezanın üst haddi gerekçe gösterildi.

Dönemin savcısı Zekeriya Öz tarafından tutuklanması talep edilen Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma yeniden başlatılırken, firari olan Öz hakkındaki yargı süreçleri de devam ediyor.

Kaşif Kozinoğlu'nun silahlı terör örgütüne üye olma ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri amaç dışı kullanma gibi suçlamalarla tutuklanması Zekeriya Öz tarafından talep edilmişti.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 2015 yılında meslekten ihraç edilen Zekeriya Öz hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Hakkında 2015 yılında yakalama kararı çıkarılan ve Almanya'ya kaçtığı iddia edilen Zekeriya Öz, 11 yıldır firari olarak aranıyor. Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 26 Ağustos 2026'da kaldırılarak soruşturma yeniden başlatıldı.

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun cezaevinde olduğu dönemde görev yapan bazı kişiler hakkında adli işlemler yapıldı.

ZEKERİYA ÖZ FETÖ/PYD SORUŞTURMALARI KAPSAMINDA MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Ergenekon ve 17-25 Aralık soruşturmalarında görev yapan Zekeriya Öz hakkında ilerleyen süreçte FETÖ/PDY kapsamında soruşturmalar yürütüldü. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2015 yılında meslekten ihraç edilen Öz hakkında, 17 Aralık soruşturmasına ilişkin çeşitli suçlamalarla dava açıldı. Öz hakkında söz konusu dava kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile çeşitli suçlardan toplam 27 yıl 6 aydan 72 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

11 YILDIR FİRARI

Zekeriya Öz hakkında 2015 yılında yakalama kararı çıkarıldı. Öz'ün Almanya'ya kaçtığı iddia edildi. Hakkında Türkiye'de devam eden yargı süreçleri bulunan Öz, firari olarak aranıyor.

KOZİNOĞLU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ YENİDEN SORUŞTURULUYOR

Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, 2026 yılında yeniden başlatıldı. Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırıldı. Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu dönemde görev yapan bazı kişiler hakkında adli işlemler gerçekleştirildi.