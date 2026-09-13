Yeşil saha kuralları değişiyor! Futbolda siyah kart hangi durumda çıkacak?

Romanya futbolunda alt yaş kategorilerini ilgilendiren dikkat çekici bir uygulama devreye alındı. Gençler arasında oynanan müsabakalarda görev yapan hakemler, tribünlerden gelen hakaret ve taciz içerikli davranışlara karşı artık “siyah kart” gösterebilecek.

Nefes'in The Touchline kaynaklı haberine göre, Romanya Futbol Federasyonu’nun talimatıyla başlatılan yeni uygulama kısa sürede futbol kamuoyunun gündemine oturdu.

HANGİ DURUMLARDA GÖSTERİLECEK?

Düzenleme kapsamında, tribünlerden futbolculara, hakemlere ya da saha içindeki diğer kişilere yönelik hakaret veya taciz içerikli ifadeler kullanılması halinde hakem müdahale edecek.

Hakemin siyah kart göstermesi durumunda ise karşılaşma doğrudan sona erdirilecek.

Romanya Futbol Federasyonu’nun özellikle alt yaş kategorilerinde hayata geçirdiği bu uygulamayla birlikte ülkede futbolda “siyah kart” dönemi resmen başlamış oldu.