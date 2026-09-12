Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun düğününe siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı

Siyaset camiasını bir araya getiren bir evlilik gerçekleşti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu, bugün düzenlenen törenle dünyaevine girdi.Nikah töreninin adresi ise İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi oldu.

ÇOK SAYIDA SİYASİ İSİM KATILDI

Nikah töreninde siyaset dünyasından çok sayıda isim yer aldı.

Törende; Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, Hüseyin Çelik, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bizzat bulundu.

KATILIM SADECE SİYASET DÜNYASINDAN DEĞİL

Mesut Barzani’nin kardeşi ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da davetliler arasında yer alması dikkat çekti.

Gazze ve Srebrenitsa anneleri de düğünde kendilerine yer buldu.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU AYNI ANDA NİKAH ŞAHİDİ

Salonda yer alan isimler arasında, daha çok cenaze vesilesiyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. Kılıçdaroğlu ve Özel'in, aynı anda şahit oldukları da öğrenildi.

OBJEKTİFLERE YANSIDI

Parti liderleri ve geçmiş dönemlerde önemli görevler üstlenen siyasetçilerin katılımı, düğünde öne çıkan görüntülerden biri oldu.

Liderlerin salonda ayakta kısa sohbetler ettikleri anlar, kameralara yansıdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GİTMEDİ

Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oğlunun nikahına davet ettiği aktarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözlerin çevrildiği törene gitmemeyi tercih etti.