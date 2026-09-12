Prof. Dr. Orhan Şen'den 'pazartesi' uyarısı! 'İlk kez' diyerek açıkladı

Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında hafta sonu ve önümüzdeki haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Hafta sonunun genel olarak güzel geçeceğini belirten Şen, Türkiye’nin büyük bölümünde yağış beklenmediğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını söyledi.

Şen, “Tüm Türkiye’de güzel bir hafta sonu. Yağış yok. Sıcaklıklar da ortalamaların neredeyse 3-4 derece üzerinde” ifadelerini kullandı.

“DENİZE GİRİLEBİLİR AMA ORMANDA ATEŞLİ PİKNİK YAPMAYIN”

Güzel havanın yürüyüş ve deniz için değerlendirilebileceğini söyleyen Şen, özellikle orman yangını riskine dikkat çekti. Şile’de deniz suyu sıcaklığının hâlâ uygun olduğunu belirten Şen, piknik konusunda ise şu uyarıyı yaptı:

“Piknik yapacaksak ormanın dışında yapalım. Çünkü orman yangını riski Türkiye’de hâlâ devam ediyor. Ekim ayına kadar orman içerisinde mangallı, ateşli piknik yapmayalım.”

İSTANBUL’A PAZAR ÖĞLEDEN SONRA YAĞMUR GELİYOR

Şen’in İstanbul için verdiği en önemli uyarı ise pazar gününe ilişkin oldu.

Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın pazar sabah saatlerinde Kırklareli ve Edirne’den Türkiye’ye giriş yapacağını belirten Şen, yağışın öğleden sonra İstanbul’a ulaşmasını beklediğini söyledi.

Şen, hafta sonu dışarı çıkacak İstanbullulara şu çağrıyı yaptı:

“Piknik yapacaklar veya denize gidecekler, öğleden sonrasını eve dönüş yoluna ayırsınlar derim.”

Yağışın pazar ve pazartesi günü İstanbul’da etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA SICAKLIK 30 DERECEDEN 25’E İNECEK

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin düşüş bekleniyor.

İstanbul’da sıcaklığın 30 derece civarında seyrettiğini belirten Şen, pazartesi günü sıcaklığın 25-26 dereceye kadar gerileyebileceğini söyledi.

Şen, çarşamba gününe kadar sıcaklıkların 24 derece civarına inme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, düşüşün özellikle Türkiye’nin kuzey ve batı bölgelerinde hissedileceğini ifade etti.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Şen, çarşamba günü yağışın bazı bölgelerde kuvvetlenebileceğini söyledi.

Tahminine göre yağışlar Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacak. Marmara’da ise özellikle bölgenin doğusunda ve İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yağış bekleniyor.

Şen, perşembe gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini ve bazı bölgelerde tekrar 30 derece bandına yaklaşacağını ifade etti.

“PAZARTESİ İLK KEZ MEVSİM NORMALİNİN ALTINA İNECEĞİZ”

Türkiye’nin bu yılın büyük bölümünü mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçirdiğini söyleyen Şen, pazartesi günü ilk kez sıcaklıkların normallerin biraz altına düşeceğini belirtti.

Ancak bu düşüşün uzun sürmeyeceğini vurgulayan Şen, “1-2 derecelik bir düşüş olacak. Üç gün sonra sıcaklıklar yeniden mevsim ortalamalarının üzerine çıkacak” dedi.

İzmir ve Antalya’da da sıcaklıkların birkaç derece gerileyeceğini belirten Şen, bu kentlerde sıcaklıkların yine 30 derecenin altına düşmesini beklemediğini söyledi.