Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert cevap

Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun nikah töreninde açıklamada bulunan AK Parti kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, isim vermeden Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i hedef aldı.

GÖKÇEK'İ ELEŞTİRDİ, DAVUTOĞLU'NA DESTEK VERDİ

Arınç, Gökçek'in ifade vermek için geldiği Ankara Adliyesi'ne sakız çiğneyerek girmesini "Ağzında şak şak sakız çiğneyerek... Utanarak izledim" ifadeleriyle eleştirdi.

Bülent Arınç, konuşmasının devamında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ifade vermeye gitmesini Gökçek'in tavrıyla karşılaştırdı ve Davutoğlu'na destek verdi.

Arınç'ın konuşması sonrası Melih Gökçek'in ne diyeceği merak ediliyordu.

GÖKÇEK VİDEO PAYLAŞARAK YANIT VERDİ

Gökçek, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"HERKES KİMİN NEREDE DURDUĞUNU İYİ GÖRSÜN"

Arınç'ın destek verdiği Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı iken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı hakaretleri paylaşan Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyi̇p Erdoğan'a, ai̇lesi̇ne, akrabalarına ve yakınlarına hakaret eden ve her türlü i̇fti̇rayı atan bi̇r ki̇şi̇ni̇n i̇fti̇ralarını görmezden geli̇p o ki̇şi̇yi̇ “saygın” i̇lan edeceksi̇n; ardından çocuğunun düğününe katılacaksın.

Sonra da parti̇mi̇ze ve Cumhurbaşkanımıza karşı tavrı açık olan bi̇r ki̇tleni̇n önünde beni̇m aleyhi̇mde konuşacak, o ki̇tleni̇n alkışlarından memnuni̇yet duyacaksın!

Dahası, i̇smi̇ni̇ anmak i̇stemedi̇ği̇m o zat, cumhurbaşkanımıza yöneli̇k yalan i̇thamları di̇le geti̇ren Ahmet Davutoğlu i̇çi̇n evladının düğününde çıkıp, "Bi̇z bugüne kadarki̇ si̇yasi̇ hayatımızda çi̇zdi̇ği̇mi̇z, taki̇p etti̇ği̇mi̇z yol i̇ti̇barıyla Ahmet Davutoğlu’nun yanındayız, onu takdi̇r edi̇yoruz, çok şükür.” di̇yeceksi̇n.

İşte asıl sorgulanması gereken çeli̇şki̇ tam da budur. Bi̇r ki̇şi̇ni̇n si̇yasi̇ ahlakı; dava li̇deri̇ne karşı i̇fti̇ra atan ki̇şi̇leri̇ “saygın” ve “takdi̇re şayan” görmesi̇yle, ki̇mleri̇n yanında durduğu ve ki̇mleri̇n alkışından memnun olduğu üzeri̇nden ölçülür.

Takdi̇r; yıllardir bu davaya gönül vermi̇ş, bedel ödemi̇ş, Cumhurbaşkanımızın yanında di̇mdi̇k durmuş azi̇z dava kardeşleri̇mi̇ndi̇r.

Herkes ki̇mi̇n nerede durduğunu, ki̇mlerle yan yana geldi̇ği̇ni̇ ve ki̇mleri̇n alkışından memnun olduğunu i̇yi̇ görsün. Çünkü bazen i̇nsanın söyledi̇kleri̇nden çok, ki̇mleri̇ takdi̇r etti̇ği̇, ki̇mleri̇n yanında durduğu ve ki̇mler tarafından alkışlandığı her şeyi̇ anlatır.”