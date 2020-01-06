Yerli otomobilzedeler oluşturmayalım…

“Vay be, güzelliğine kurban olduğum”

“Asaletin yeter, çekemeyenler çatlasın”

“İnşallah almak bize de nasip olur”

“2022’de yolların tozunu attıracağımız araba bu işte”

“Yerli ve milli otomobilimiz düşman çatlatıyor”

Yukarıda bazılarını sıraladığım ve on binlercesi olan cümleler yerli oto için sosyal medyada paylaşımlarının çok ama çok azı.

Yerli otomobilin tanıtımının yapıldığı günlerde zirveye çıkan bu paylaşımlar hala devam ediyor.

Tanıtılan yerli otomobiller daha önce tanıtılan yerli ve milli otomobillerden çok daha fazla heyecan uyandırdı millette.

15 Temmuz’da yakalanan milli ruh ve birliktelik yerli oto konusunda da yakalandı desem abartmış olmam.

Bu necip millet bir kez daha 15 Temmuz sonrası birbirine kenetlenmiş durumda.

Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan milli otomobilin bu tanıtımıyla haklı olarak arkasına büyük bir rüzgâr aldı.

Sağcısı da solcusu da yerli oto konusunda hemfikir.

Herkes bu otomobillere sahip olmak istiyor.

Gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin büyük bir ekonomik güç oluşturacağı şimdiden belli.

Yerli ve milli otomobile şimdiden verilen siparişin haddi hesabı yok.

Sadece yurt içinden de değil, yurt dışında da büyük bir ilgiyle karşılandı yerli ve milli otomobil.

Hemen hemen bütün dünya medyasında haber olarak yer aldı, tebrik mesajları geldi.

Anlayacağınız yerli ve milli otomobil hem içeride hem de dışarıda çok büyük bir heyecan oluşturdu.

Ve bu haklı heyecan ve gurur yeniden bu milleti birbirine kenetlemiş durumda.

Buraya kadar her şey normal.

Hatta normalden de öte harikulade.

Ama asıl cümbüş 2022’de kopacak.

Eğer yerli ve milli otomobil 2022’de yollarda olmazsa seyreyle sen gümbürtüyü.

Her şeyden önce müthiş bir şekilde havaya girmiş olan ve aşırı heyecanlanan toplumun düşeceği durumu düşünebilir misiniz?

Büyük bir travma yaşayacaklar.

Adeta dünyaları alt üst olacak.

Bu kadar büyük hayalin sonucu eğer gerçekleşmezse hüsran olur.

Meseleye siyasi perspektiften nazar edildiğinde ise AK Parti aleyhtarları için ise adeta gün doğmuş olur.

Neler neler demezler ki…

Malzeme çok…

Aylarca yıllarca bitiremezler!

İçeride durum böyleyken dışarıda daha farklı olmayacak.

Eğer milli otomobil 2022’de yollarda olmazsa bütün dünyaya karşı mahcubiyet yaşayacağımızın resmi olur…

Onun için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bütün devlet yetkilileri ne yapıp edip bu otomobili yola çıkarmaları lazım.

Yoksa bugün arkalarına aldıkları rüzgâr o gün tam tersine dönmüş olacak.

Yoksa yeniden birbirine kenetlenmiş bu necip milletin heyecanı yerle yeksan olacak.

İşin şakası yok yani.

Konu çok ciddi.

Bu konu artık bir AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan meselesi olmaktan çıktı.

Söz konusu olan milli şeref ve haysiyetimiz.

Millet ve devletçe adımız çıkarsa on sekize, inmez on beşe…

Uzun yıllar sonra kazanılmaya yüz tutmuş olan imajımız hakla yeksan olur maazallah…

İki yıl sonra memleketin “yerli otomobilzedelerden” geçilmesini istemiyorsak,

Daha dorusu millet ve devletçe yerli otomobilzede olmak istemiyorsak bugünden tezi yok işi çok sıkı tutmalıyız…

Sadece otomobilzede olarak zemin bulmaz kenetlenmenin önüne çekilecek en güçlü duvar olur!

Başlarken sosyal medyadan alıntıladığım heyecan ve gurur dolu cümlelerin daha etkin ve sağlam bir şekilde yükselmesi için topyekûn çalışmak icap eder.

Eğer yerli ve milli otomobil 2022’de yollarda olursa seyreyle sen içerdeki ve dışardaki gümbürtüyü.

Bu gümbürtü bu sefer kenetlenmiş bir Türkiye’nin haklı cümbüşü haline dönüşecektir.

Bu seferki yerli ve milli oto, daha önce tanıtımı yapılan ama gerçekleştirilemeyen milli ve yerli otomobillere benzemez…

Benden söylemesi…

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