Yenilenen seçimin sonucu ne olur?

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.



Birileri seçimin yenilenmemesi için YSK üyelerini türlü tehditlerle sindirmeye çalışsa da YSK üyeleri iptal ve yenileme kararı vererek doğru olanı yaptı.



YSK'nın kararı, İstanbul'da seçim oy hırsızlığı yapıldığını da belgelemiş oldu. Sandıkta usulsüzlük ve yolsuzluk yapanların sesinin çok çıkmasına, "Ama biz mağdur edildik" demesine bakmayın.



Bin defa anlattık, bir defa daha anlatalım.



İstanbul'un sadece 4 ilçesinde yeniden yapılan sayımlar sonucunda 17 bin oy Binali Yıldırım'ın hanesine yazıldı ve hiç kimse bu duruma itiraz edemedi.



300 küsur sandıkta Binali Yıldırım'a sıfır oy yazıldığı, Binali Yıldırım'ın oylarının Ekrem İmamoğlu'na kaydırıldığı tespit edildi ve kimse buna da itiraz edemedi.



Sandıklarda kamu görevlisi olmayan ve sandık başında görevli olarak bulunması yasak olan 19 bin kişinin görev yaptığı tespit edildi, kimse bu duruma da itiraz edemedi.



Bir zamanlar Fetullah Gülen'in söylediği "Ölülerinizi diriltin ve sandık başına götürün" sözü gerçek oldu. Ölülere veya hayali seçmenlere oy kullandırıldığı tek tek tespit edildi, kimse yine itiraz edemedi.



E, kimsenin itiraz edemediği bu kadar hukuksuzluk, bu kadar yolsuzluk ve bu kadar usulsüzlüğün yapıldığı seçimi iptal etmekten başka karar verilemezdi.



CHP ve diğer muhaliflerin hep bir ağızdan bağırmasına, tencere tava çalmalarına bu noktada anlam veremiyorum. Yaptıkları, "Bizi oy çalarken yakaladılar, mağduruz" demekten başka bir şey değil oysa ki...



Sen Yalova'da ya da Yusufeli'nde istediğin gibi itiraz hakkını kullanacaksın. YSK senin itirazlarını haklı bulup seçimleri yenileyince buna demokrasi diyeceksin. Ama AK Parti 3 bavul dolusu belge ile senin hırsızlık yaptığını ortaya çıkaracak. YSK bu belgeleri somut delil olarak görüp seçimlerin yenilenmesine karar verince "Bu ülkede demokrasi yok" diyeceksin.



Yok öyle bir dünya kardeşim!



Daha düne kadar, "YSK mazbatayı versin, gerekli soruşturmaları yine devam ettirsin. Buna bir itirazımız olmaz" diyen siz değil miydiniz? YSK tam da sizin dediğinizi yaptı işte?



Niye itiraz ediyorsunuz?



Seçimler bu kez şaibesiz yapılacak. Bundan mı korkuyorsunuz? Yok, eğer korkmuyorsanız, bırakın İstanbul halkı yeniden sandık başına gitsin. Günlerce, "Seçimler yenilenirse Ekrem İmamoğlu bu kez daha büyük bir farkla kazanır" diye algı yürüttünüz.



Alın size fırsat işte!



İmamoğlu daha büyük farkla kazanırsa bu kez AK Parti de kendisine saygı duyar ve hakkını teslim eder.



Hiç merak etmeyin!



Kimse masa başı oyunlarla, bileğinizin hakkıyla alacağınız seçimi sizin elinizden almaz.



Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin niyeti size seçim kazandırmamak olsaydı, Ankara'yı, Adana'yı, Bolu'yu, Bilecik'i, Burdur'u, Antalya'yı size vermezdi!



Bir okurun dediği gibi...



“İstanbul'u fethetmek öyle kolay değil. Gemileri yürüteceksiniz, oyları değil.”



Tahminim odur ki kazanamayacaksınız. Eğer AK Parti daha önceki hatalarını tekrarlamazsa, bu kez fark yiyeceksiniz!