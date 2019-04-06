Yeni Gezi tehdidi!

AK Parti'nin İstanbul başta olmak üzere oy farkının az olduğu bazı kentlerde seçim sonuçlarına itiraz etmesi birilerini rahatsız ediyor.



Binali Yıldırım'ın oyları sıfırlanması, oylar kaydırılması falan onlar için hiç önemli değil. Bu işi uzatmak gereksizmiş ve sonuçlara bakılmaksızın mazbataların hemen verilmesi gerekiyormuş.



Yoksa ikinci Gezi eylemlerini başlatırlarmış ve bu işin sonu Türkiye için çok ama çok kötü olurmuş.



Çok ama çok gerilirlermiş!



Bunu söylediklerinde zannediyorlar ki milletin ödü kopuyor. Yav arkadaş kusura bakmayın ama sizin her tarafınız gerginlik olsa kaç yazar?



Bıngıldak kafanız almıyor mu sizin birader??



Sizin tehdit ettiğiniz insanlar, oyunu namusu bilen ve oyuna uzatılan eli, namusuna uzatılmış gibi gören bir kesimdir.



Ehli namus bir kadına musalat olan tecavüzcünün, "Ya bana teslim ol ya da yapacaklarımı zorla yaparım" demesiyle sizin "Ya mazbatayı verin, ya da sokağa ineriz" demeniz arasında zerre-i miskal fark görmeyen bir kesimi tehdit ettiğinizin farkında değil misiniz?



Bu insanların derdi Binali Yıldırım'ın kazanması falan değil artık.



Birlikte hareket ettiğiniz bir kesimin, oylarına, iradelerine, yani namuslarına el uzattığını düşünüyorlar. Ve bunu yapan her kimse ortaya çıkarılmasını ve hesap sorulmasını istiyorlar.



Ortada gayet sağlıklı yürütülen bir süreç var.



Bütün partilerin gözlemcilerinin önünde kaydırılan oylar hakeden kişinin hanesine yazılıyor. Geçersiz oylar bütün parti gözlemcilerinin gözleri önünde gayet şeffaf bir şekilde yeniden sayılıyor.



Tek bir partiden yapılan son sayımlara itiraz var mı?



Yok?



O zaman niye panikliyor, niye tehdit ve şantaj içerikli cümleler kurmakta ısrar ediyorsunuz?



Eğer sizi geren çalınan oyların sahiplerine iade edilmesi ise, dilediğiniz kadar gerilebilirsiniz. Eğer çok özlem duyuyorsanız, Gezi Parkı işte orada, hemen eylemlere başlayabilirsiniz.



Ama dikkat edin de bu tehdit ettiğiniz milletin gerilmesine vesile olmayın. Çünkü onların gerilmesi sizin gerilmelerinize hiç benzemiyor.



En son gerildiklerinde Fetö'nün kullandığı F 16'ya süpürge sapı isabet ettiriyorlardı. Tankların, mermilerin, bombaların üzerine, ölümüne yürüyorlardı.



Yani ben hatırlatayım da, gerisini siz düşünün!