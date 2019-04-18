Yaşamın ilk 1000 günü için tavsiyeler ek besin, aşı ve diğerleri

Yaşamın ilk 1000 günü. İlk 270 gün anne karnında ve geriye kalan 730 gün hayatın ilk iki yılı. Beslenmeden, güvenli bağlanmaya; keşfetmekten yürümeye konuşmaya kadar bir çok hayati becerinin temelini oluşturan ilk 1000 hakkında yeterince bilgi sahibi miyiz acaba?

Hayaller Fabrikası'nın bu yıl 4. kez düzenlediği "İlk 1000 Gün Araştırması"nın sonuçları umut verici.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ İLK 1000 GÜN KAVRAMINI BİLİYOR

Katılımcılara araştırmada ilk 1000 gün kavramını bilip bilmedikleri soruldu. Alınan cevaplar doğrultusunda katılımcı annelerin yüzde 43’ünün ilk 1000 gün kavramı hakkında bilgi sahibi oldukları tespit edildi.

BEBEĞİNİ HİÇ EMZİRMEYEN NEREDEYSE YOK

Bebek gelişimi için en önemli unsurun anne sütü olduğu gerçeğiyle birlikte, ankete katılan annelerden bebeğini hiç emzirmeyen (yüzde 1 dışında) neredeyse yok. Anket sonuçlarına göre yüzde 37 oranla bebeklerin 19-24 ay arasında emzirilmesi anneler tarafından en çok tercih edilen süre. Diğer oranlara bakıldığında ise annelerin yüzde 23’ünün bebeklerini 7-12 ay emzirmeyi tercih ettikleri görülürken, bebeklerini 13-18 ay emzirmeyi tercih edenler yüzde 15, 4-6 ay arası emzirmeyi düşünen ya da emziren annelerin oranı yüzde 22, 4-6 ay arası emzirmeyi düşünen ya da emziren annelerin oranının ise yüzde 11 olduğu ortaya çıktı.

Annelere sütleri olduğu sürece bebeklerini ne kadar emzirmek istedikleri sorulduğunda annelerin yüzde 44’ü 19-24 ay arası emzirmek istediklerini belirtirken, yüzde 21’i 13-18 ay arası, yüzde 13’ü 7-12 ay arası emzirmek istediklerini belirtti.

BLW'Yİ HALEN BİLMİYORUZ

Araştırmaya katılan annelerin yüzde 73’ünün BLW yöntemini bilmediği ortaya çıktı. Ek gıdaya geçerken tercihlerini klasik yöntemden yana kullanan anneler yüzde 76 iken her iki yöntemi de kullanan annelerin oranı yüzde 19, BLW’yi tercih edenlerin oranı yüzde 5 oldu.

BEBEK ÖNDERLİĞİNDE BESLENME-BLW NEDİR NASIL YAPILIR?

Annelere bebeklerine anne sütüyle birlikte ya da anne sütünü bıraktıktan sonra hangi ek gıdaları tercih ettikleri sorulduğunda, annelerin yüzde 29’u yoğurdu tercih ederken, yüzde 26’sı meyveyi tercih ettiği belirlendi. Bunun dışında çorba (yüzde 19), sebze püresi (yüzde 15), bebek ve bisküvi maması (yüzde 11) anneler tarafından tercih edilen diğer ek gıdalar arasında yer aldı.

AŞI HALEN ÖNEMSENİYOR

Anneler bebeklerinin sağlığı için en önemli unsurlardan biri olan aşıya önem veriyor (yüzde 97). Geçen yıl yapılan araştırmada bu oran yüzde 92 iken, bu yılki araştırma sonucunda oranın yükseldiği görülüyor.

Bebeklerine aşı yaptırmanın gerekli olduğunu düşünen annelere, aşılarını nereden takip ettikleri sorulduğunda yüzde 53’ünün aile hekiminde kontrol ettiğini belirtti. Geriye kalanların yüzde 36’sı bebeklerinin aşılarını çocuk doktorlarından takip ederken yüzde 6’sı ise kendisinin takip ettiğini dile getirdi. Bebek aşılarını diğer yöntemlerle (internet ve aplikasyonlar) takip eden annelerin oranı ise yüzde 5.

İLK 1000 GÜN İÇİN TAVSİYELER

Katılımcıların yüzde 76’sı ilk 1000 günde gerekli tavsiyeleri doktorundan alıyor. Geriye kalanların yüzde 13’ü ise annesinden ya da kayınvalidesinden bu konuda destek alırken, yüzde 11’i bu konuda arkadaş, çevre ve internetten faydalanıyor.

Aynı zamanda araştırmaya katılan annelerin yüzde 30’u bebeklerini emzirerek, yüzde 28’i sallayarak, yüzde 26’sı yatağında kendi kendine uyuttularını belirtti.

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