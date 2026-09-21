Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışından Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Saraçoğlu, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceden planlanan iş seyahati nedeniyle yurt dışında bulunduğunu belirtmişti.Saraçoğlu, en kısa sürede ifade vereceğini bildirmişti. Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre Türkiye’ye dönen Saraçoğlu, İstanbul Havalimanı’nda ekipler tarafından gözaltına alındı.