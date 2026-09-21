ÜNLÜ & Co'nun Londra'daki iştirakinin yetki kapsamı genişletildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, faaliyet izninin genişletilmesi ve uluslararası yatırım bankası (merchant bank) ünvanının kullanılmasına yönelik UNLU Securities UK Limited'in onay süreçleri, FCA tarafından tamamlandı.

UNLU Merchant Bank, genişleyen lisansıyla Londra'daki bireysel ve kurumsal müşterilerin uluslararası piyasalardaki yatırım ve finansman ihtiyaçlarına daha kapsamlı çözümler sunmayı hedefliyor.

ÜNLÜ & Co'nun 30. yılında hayata geçirilen dönüşümle grubun Londra'daki hizmet kapasitesi ve uluslararası işlem kabiliyetinin artırılması amaçlanıyor. Türkiye merkezli büyüme stratejisinin bir parçası olan yeni yapılanmayla Türkiye'deki şirket ve yatırımcıların uluslararası finansman ürünleriyle küresel sermaye ve yatırım fırsatlarına erişimine daha etkin biçimde aracılık edilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, 30 yıldır Türkiye'de yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında oluşturdukları uzmanlığı uluslararası erişimleriyle tamamlayan uzun vadeli bir bölgesel büyüme stratejisi izlediklerini belirtti.

İngiltere'deki faaliyetlerini bu doğrultuda adım adım büyüttüklerini aktaran Ünlü, 2019'dan bu yana kurumsal müşterilere sundukları yatırım hizmetlerini 2025 itibarıyla bireysel yatırımcıları da kapsayacak şekilde genişlettiklerini aktardı.

Ünlü, FCA nezdindeki sürecin tamamlanmasıyla UNLU Merchant Bank çatısı altında yeni bir döneme girdiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası piyasalarda bireysel ve kurumsal müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına daha kapsamlı finansal çözümler sunmayı, uluslararası yatırımcılar ve finans kurumlarıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Bu adımın bizim için taşıdığı değer, yalnızca İngiltere'deki faaliyetlerimizin ölçeğinde değil, Türkiye'ye sağlayacağı katkıda yatıyor. Londra'daki genişleyen varlığımız sayesinde Türkiye'deki şirket ve yatırımcıların küresel yatırım ve finansman ürünlerine erişimini kolaylaştırmayı, uluslararası yatırımcılarla kurduğumuz bağları derinleştirmeyi ve uluslararası sermaye akışlarının Türkiye'ye yönelmesine daha etkin biçimde aracılık etmeyi amaçlıyoruz. ÜNLÜ & Co, büyürken Türkiye'deki köklerinden güç alan ve ülkemizin yatırım potansiyelini dünyaya taşıyan bir kurum olmayı sürdürecek."