Üniversitelilere Ulaşımda dev destek: İstanbul’da abonman 1 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine yönelik ulaşım desteğini devreye alıyor. İETT’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül ile 17 Ekim 2026 tarihleri arasında öğrenci abonmanını yükleyen üniversite öğrencileri, 1 aylık öğrenci abonmanı için yalnızca 1 TL ödeyecek.

1 AYLIK ABONMAN 1 TL OLACAK

Uygulamadan, belirtilen tarihler arasında abonman yüklemesi yapan üniversite öğrencileri yararlanabilecek.

İETT paylaşımında, “Siz yalnızca okuyun, hayal kurun, geleceğe güvenle bakın diye” ifadelerine yer vererek uygulamayı #İBBHepYanında etiketiyle duyurdu.

DESTEK 17 EKİM’E KADAR SÜRECEK

Kampanya 21 Eylül’de başlayacak ve 17 Ekim’e kadar devam edecek.

Böylece İstanbul’da üniversite eğitimi gören öğrenciler, bir aylık toplu ulaşım abonmanından sembolik bir ücretle yararlanabilecek.