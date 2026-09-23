Tutuklanan Enver Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı! Kozinoğlu detayı dikkat çekti

2011'de Silivri Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne yönelik Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden raftan indirilen soruşturma titizlikle sürdürülürken, dosyaya şüpheli sıfatıyla dahil edilerek hakim karşısına çıkan Enver Altaylı'nın yöneltilen suçlamaları ve iddiaları tamamen reddettiği öğrenildi.

HAKİMLİK TUTUKLAMA GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Enver Altaylı hakkında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

Hakimliğin kararında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Enver Altaylı'nın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasının talep edildiği belirtilerek, olay nedeniyle tutulan tutanaklar, dosyada yer alan tüm bilgi ve belgeler dikkate alındığında, şüphelinin suçu işlediğine dair somut olgulara dayalı kuvvetli şüphe nedenleri ile kuvvetli delillerin bulunduğu kaydedildi.

DELİLLERİ KARARTMA İHTİMALİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kararda, suçun şüpheli aleyhine değişme ihtimali, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suçun gerçekleştirilme şekli, atılı suçtan şüphelinin alabileceği muhtemel cezanın alt ve üst sınırı ile cezanın ağırlığı dikkate alındığında, şüphelinin kaçma veya saklanma ihtimalinin varlığı, kaçtığı veya saklandığı takdirde de firari olarak dosyayı sürüncemede bırakabilme ihtimalinin olduğu belirtildi.

Delillerin henüz toplanmadığı dikkate alındığında, şüpheli Altaylı'nın delilleri karartma ihtimalinin bulunduğu, serbest kaldığı takdirde dosya içerisinde yer alan diğer şahıslar üzerinde baskı oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtilen kararda, şüpheli Altaylı'nın üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verildiği aktarıldı.

“KAŞİF KOZİNOĞLU’NU HİÇ TANIMIYORUM”

Enver Altaylı, hakimlikteki sorgusunda, 9 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek televizyonlarda ve gazetelerde Kaşif Kozinoğlu'nun katili kendisiymiş gibi bir hava yaratıldığını öne sürdü.

Son 2 ayda adının geçtiği çok sayıda haber bulunduğunu ileri süren Altaylı, "Ortada 'infaz' kelimesinin dahi geçmediği bir metinden, benim Kaşif Kozinoğlu hakkında adeta infaz emri verdiğim, ölümünü planladığım veya hedef gösterdiğim sonucu çıkarılıyor" beyanında bulundu.

“MEKTUP KOZİNOĞLU ÖLMEDEN 4 YIL ÖNCE YAZILDI”

Altaylı, FETÖ elebaşına gönderilmek üzere mektup yazmadığını iddia ederek, "Bu iddia konusu mektup, Kozinoğlu ölmeden 4 yıl önce yazılmıştır. Ayrıca ben Kaşif Kozinoğlu'nu hiç tanımıyorum. Kendisiyle ilgili hiç kimseye rapor vermedim" beyanında bulundu.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Altaylı, serbest bırakılmayı talep etti.

MEKTUPTA NELER YAZIYORDU?

Savcılığın yürüttüğü incelemeler, Altaylı'nın geçmişte terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e yazdığı bir mektuba uzanıyor. Mektupta, Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki FETÖ okullarına yönelik yürüttüğü faaliyetlerden duyulan rahatsızlık dile getirilmişti.

Altaylı, söz konusu mektupta şu ifadeleri kullanmıştı:"Eğer Kâşif Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa, bu durum cemaat için tam bir felaket olur. Kâşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır."