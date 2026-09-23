Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber fotoğrafını paylaştı maskesi düştü gözaltına alındı

Yapay zeka ve kötü amaçlar sosyal medya ile birleşince ortaya çıkan ürküten örneklere bir yenisi daha eklendi.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Akın Gürlek olmak üzere devletin tepe isimleriyle fotoğrafları çıkan Mehmet Çakmak isimli şüphelinin maskesi düştü.

Çakmak'ın, WhatsApp durumunda Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Adalet Bakanı’nın fotoğraflarının yanında, yapay zekâ kullanılarak oluşturduğu kendi fotoğraflarını yayınlaması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

"Nüfuz Ticareti ve Halk Arasında Endişe, Korku veya Panik Yaratmak Amacıyla Gerçeğe Aykırı Bilgileri Alenen Yayma" gerekçesiyle başlatılan soruşturmada fotoğrafların yapay zeka ile oluşturulduğu kısa sürede anlaşıldı.

Söz konusu paylaşımlarda kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve bu kişiler nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirilen şüpheli, Keçiören'deki adresinde gözaltına alındı.

53 yaşındaki Ankara doğumlu Çakmak'ın 4 ayrı suç kaydının olduğu belirtildi.