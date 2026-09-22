Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünde Sezai Karakoç’un şiirini okudu

New York'ta yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamalar ile Gazze'nin sesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona alkışlar arasında girdi.

İSRAİL SALONU TERK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den bahsettiği sırada salonda alkışlar yükselirken İsrail heyetinin salonu terk ettiği görüldü.

O anlar saniye saniye kameraya yansırken alkış tufanı uzun süre kesilemedi.

SEZAİ KARAKOÇ'UN ŞİİRİNİ OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmanın sonunda Sezai Karakoç'un 'Onlar Sanıyorlar ki' şiirini okudu.

Erdoğan'ın şiiri tamamlamasının ardından bir kez daha salonda alkış sesleri yankılandı.

BİNALİ YILDIRIM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Salonda Türkiye adına bulunan heyet de bu şiir karşısında alkışlarken Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı.

ŞİİRİN TAMAMI

'Onlar Sanıyorlar ki' isimli söz konusu şiirin tamamı şu şekilde:

“Onlar sanıyorlar ki,

Biz sussak mesele kalmayacak.

Halbuki biz sussak,

Tarih susmayacak.

Tarih sussa,

Hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki,

Bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

Halbuki bizden kurtulsalar,

Vicdan azabından kurtulamayacaklar.

Vicdan azabından kurtulsalar,

Tarihin azabından kurtulamayacaklar.

Tarihin azabından kurtulsalar,

Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar”