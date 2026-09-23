Şamil Tayyar'dan Muhammed Yarız çıkışı: 5 yıl önce cafelerde üçü bir arada içiyordu
Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pusula Portföy’ün 633 milyar liralık portföy büyüklüğüne dikkat çekerek şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın yaşını ve eğitim geçmişini gündeme taşıdı.
Oktay SAĞLAM
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Türkiye’de yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon krizi ve buna bağlı soruşturma sürerken, AK Parti’li Şamil Tayyar’dan Pusula Portföy’ün yönetimine ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi.
Tayyar, Yarız’ın 28 yaşında olduğunu ve siyaset bilimi eğitimi aldığını belirterek, geçmişteki yaşamına ilişkin de dikkat çekici bir açıklamada bulundu.
"EĞİTİMİ SİYASET BİLİMİ"
Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Pusula Portföy’ün büyüklüğü 633 milyar liraymış. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız 28 yaşında. Eğitimi siyaset bilimi.
Daha 5 yıl önce cafelerde üçü bir arada içiyordu. Bir anda milyar milyar milyar liralık fonları yönetmeye başlamış.
Bu işte bir tuhaflık yok mu Allah aşkına. Kim, ne film çeviriyor? Şaştık kaldık.”