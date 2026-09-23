Şamil Tayyar'dan Muhammed Yarız çıkışı: 5 yıl önce cafelerde üçü bir arada içiyordu

Türkiye’de yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon krizi ve buna bağlı soruşturma sürerken, AK Parti’li Şamil Tayyar’dan Pusula Portföy’ün yönetimine ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi.

Tayyar, Yarız’ın 28 yaşında olduğunu ve siyaset bilimi eğitimi aldığını belirterek, geçmişteki yaşamına ilişkin de dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

"EĞİTİMİ SİYASET BİLİMİ"

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: