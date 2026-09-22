Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, nerede oynanacak? İşte Uluslar Ligi Milli Maç Programı

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi macerası başlıyor. Futbolseverler, Türkiye-Fransa maçının tarihini, saatini ve oynanacağı stadı araştırırken milli takımın gruptaki diğer karşılaşmalarını da merak ediyor. “Türkiye-Fransa maçı ne zaman?”, “Saat kaçta başlayacak?”, “Hangi statta oynanacak?” ve “Milli takımın diğer maçları ne zaman?” soruları gündemde yer alıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Türkiye, turnuvadaki ilk maçında sahasında Fransa’yı konuk edecek.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Fransa karşılaşması saat 21.45’te başlayacak. Milli takım, Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden Fransa karşısında Uluslar Ligi’ne galibiyetle başlamayı hedefliyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yapacak. A Milli Takım, Fransa mücadelesini kendi taraftarı önünde oynayacak.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Fransa maçının yayıncı kuruluşu olarak atv ekranları açıklandı. Futbolseverler mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü:

25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ’NDE HANGİ GRUPTA?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta mücadele ediyor. Ay-yıldızlıların grubunda Fransa, İtalya ve Belçika yer alıyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye-Fransa karşılaşması, A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi A Ligi’ndeki ilk sınavı olması açısından önem taşıyor. Ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında alacağı sonuçla gruptaki hedefleri için önemli bir başlangıç yapmak istiyor.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği aday kadroda Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen futbolcular yer alıyor.

A Milli Takım kadrosunda öne çıkan isimler:

Arda Güler

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Orkun Kökçü

Kerem Aktürkoğlu

Barış Alper Yılmaz

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

A Milli Takım’ın ilk dört karşılaşması eylül ayı sonu ile ekim ayı başındaki milli maç döneminde oynanacak. Gruptaki son iki mücadele ise kasım ayında gerçekleştirilecek.