Türk pasaportunda yeni dönem: Havalimanlarında ayrı hat

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin bilgi verdi.

Çiftçi, Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan uygulamaya benzer bir sistemin Türk devletleri arasında oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Düzenlemeyle, üye ülkelerin vatandaşlarına yönelik ayrı pasaport kontrol noktalarının oluşturulması ve sınır geçişlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

TAKVİM HENÜZ NETLEŞMEDİ

Uygulamanın hangi ülkelerde başlayacağı ve ne zaman devreye alınacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından sistemin, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında seyahat eden vatandaşların havalimanı ve sınır kapılarındaki işlemlerini kolaylaştırması bekleniyor.