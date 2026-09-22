Turgutlu'ya gidiyorlar! Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel görevlendirdi
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edilmesi olayıyla ilgili heyet görevlendirdiği bildirildi.
Pınar Erden Güneş
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Yeni Parti'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Turgutlu ilçesindeki 8 kişinin etkilendiği olayla ilgili Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonda görüşerek bilgi aldı.
Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir heyeti de Turgutlu'ya gitmek üzere görevlendirdi.