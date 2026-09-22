Turgutlu'ya gidiyorlar! Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel görevlendirdi

Yeni Parti'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Turgutlu ilçesindeki 8 kişinin etkilendiği olayla ilgili Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonda görüşerek bilgi aldı.

Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir heyeti de Turgutlu'ya gitmek üzere görevlendirdi.