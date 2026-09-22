TÜİK: Tüketici güven endeksi 91,9’a çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi, ağustos ayında 90,8 seviyesindeyken eylülde yüzde 1,3 artışla 91,9’a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğinde yürütülen tüketici eğilim anketinden hesaplanan endeksin alt kalemlerinde farklı seyir izlendi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks, ağustostaki 75,4 seviyesinden eylülde yüzde 0,1 azalışla 75,3’e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 0,6 artarak 93,1’den 93,7’ye çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 0,5 yükselişle 89,4’ten 89,8’e ulaştı. Aynı dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 3,6 artarak 105,1’den 108,8’e yükseldi.

TÜİK’in açıklamasına göre tüketici güven endeksinin 100’ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimser, 100’ün altında kalması ise kötümser duruma işaret ediyor. Eylül ayında 91,9 olarak kaydedilen endeks, 100 seviyesinin altında kalmayı sürdürdü.