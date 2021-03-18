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TRT'den ''Çanakkale Zaferi''ne Özel İçerikler

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında TRT tarafından özel içerikler ile bugüne özel bir video klip hazırlandı.

Milli değerleri yaşatmak amacıyla önemli günlerde özel içerikler hazırlayan TRT, geçtiğimiz günlerde İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümünde olduğu gibi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı özel içeriklerini televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyiciyle buluşturacak. Ayrıca, TRT tarafından 18 Mart’a özel olarak hazırlanan bir video klip ise seyircinin beğenisine sunulacak.

TRT Çocuk, özel bölüm ve uygulamasıyla milli ve tarihi değerleri gelecek nesillere aktaracak
TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizi kahramanı Pırıl’ın Çanakkale Zaferi özel bölümü bugün 11.40, 15.15 ve 17.40’ta ekrana gelecek. TRT ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliği ile Şehitler Abidesi’ni ziyaret eden çocuklar için artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan “Çanakkale AR” uygulaması da bugün ziyaretçilerin kullanımına sunulacak.

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