Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Trabzon'a geldi

Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından Gençlerbirliği ve Konyaspor karşılaşmalarına Hüseyin Çimşir yönetiminde çıkan Trabzonspor, teknik direktör arayışında kararını Thomas Reis'ten yana verdi.

Stefano Pioli ile uzun süre görüşen bordo-mavililer, başkan Ertuğrul Doğan'ın daha önce açıkladığı üzere Antonio Conte ve Pep Guardiola ile de temas kurmuştu.

Trabzonspor, son olarak Türkiye'de daha önce Samsunspor'u çalıştıran ve halen Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında bulunan Alman teknik adam Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı.

SÖZLEŞME İÇİN TRABZON'DA

52 yaşındaki Reis, anlaşmanın resmiyete dökülmesi için Trabzon'a geldi.

Teknik adamı havalimanı kapısında bordo mavili taraftarlar karşıladı.

Alman teknik adamın, bordo-mavili kulüple yapılacak görüşmelerin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor, Reis'in Ludogorets ile devam eden sözleşmesi nedeniyle Bulgaristan ekibine tazminat ödeyecek.

İLK SINAVI GALATASARAY KARŞISINDA

Thomas Reis'in sözleşmesinin resmileşmesinin ardından Trabzonspor'un başındaki ilk maçının Galatasaray karşılaşması olması bekleniyor.

Reis, 2024-2025 sezonunda göreve başladığı Samsunspor'da 72 maçta 33 galibiyet ve 21 mağlubiyet elde ederken, 1,63 puan ortalaması yakaladı.

Bu sezon Ludogorets'in başına geçen Alman teknik adam ise 11 maçta 7 galibiyet aldı ve yalnızca bir kez mağlup oldu. Reis, tek yenilgisini UEFA Konferans Ligi elemelerinde Hapoel Tel Aviv karşısında deplasmanda yaşadı.

Kariyerinde Bochum II, Bochum U19, Wolfsburg U19, Bochum ve Schalke 04 gibi takımları da çalıştıran Reis, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olmak için artık imza aşamasında.