Trabzonspor'un Jerome Boateng ile prensipte anlaştığı belirtildi

Trabzonspor'da Teknik Direktörlük görevine getirilen Thomas Reis'ın ekibine sürpriz bir isim katılacak.

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için Jerome Boateng ile prensipte anlaştı. Boateng'in hafta sonunda Trabzon'a geleceği ve Thomas Reis'in ekibine katılacağı belirtildi.

Futbolculuk kariyerinde Bayern Münih, Manchester City ve Olympique Lyon gibi önemli takımlarda forma giyen Boateng, Almanya Milli Takımı ile de uzun yıllar görev yaptı. Deneyimli savunmacı, Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok önemli başarıya imza attı.

Bayern Münih ile 2 Şampiyonlar Ligi ve 9 Bundesliga şampiyonluğu bulunan Boateng, 76 kez formasını terlettiği Almanya Milli Takımı ile 2014'te Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Boateng futbolculuk kariyerinde 28 kupa kazandı.