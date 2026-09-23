TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası kredi oranları ne kadar? Bankalar ve şartlar belli oldu

Vatandaşlar "TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında kredi oranları ne kadar?", "Hangi bankalar kredi veriyor?", "TOKİ borcu krediyle kapatılır mı?" sorularına yanıt arıyor. TOKİ’nin indirim kampanyası kapsamında borcunu erken ödemek isteyen hak sahipleri için kredi kullanma seçenekleri de gündeme geliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanabiliyor. Kredi koşulları ise bankaların güncel faiz oranları, vade seçenekleri ve müşterinin ödeme durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDA KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

TOKİ indirim kampanyasında kredi kullanmak isteyen hak sahipleri, sözleşmelerinin bulunduğu aracı bankalar üzerinden işlem yapabiliyor. TOKİ projelerinde başvuru ve ödeme işlemlerinde çoğunlukla Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankaları aracılık ediyor.

Kredi kullanımı için vatandaşların ilgili banka şubelerine başvurarak güncel faiz oranları ve ödeme seçenekleri hakkında bilgi alması gerekiyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

TOKİ indirim kampanyası kapsamında kullanılacak konut kredilerinde tek bir sabit faiz oranı bulunmuyor. Faiz oranları; bankanın güncel kredi politikaları, vade süresi, kredi tutarı ve başvuru sahibinin finansal durumuna göre belirleniyor.

Bu nedenle kredi kullanmak isteyen vatandaşların başvuru yapacakları bankadan güncel oranları öğrenmesi gerekiyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yararlanmak için aranan başlıca şartlar:

TOKİ’ye ait geri ödeme süreci devam eden konut veya iş yeri sahibi olmak

Başvuru tarihi itibarıyla gerekli taksit ödemelerini tamamlamış olmak

Geriye dönük borç bulunmaması

Belirlenen kampanya kapsamındaki projelerde yer almak

TOKİ’nin geçmiş dönem indirim kampanyalarında, borcunu tamamen kapatamayan vatandaşlara da belirli şartlarla kısmi ödeme imkanı sunuldu.

TOKİ BORCU KREDİYLE KAPATILABİLİR Mİ?

TOKİ indirim kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, uygun şartları sağlamaları halinde konut kredisi kullanarak borç kapatma seçeneğini de değerlendirebiliyor.

Kredi kullanımı için bankanın değerlendirme sürecinden geçilmesi gerekiyor. Onay süreci ve kredi miktarı, bankaların kendi uygulamalarına göre belirleniyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİMDE PEŞİN ÖDEME AVANTAJI NEDİR?

TOKİ’nin indirim kampanyasında borcunu peşin ödeyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulanabiliyor. Kısmi ödeme yapmak isteyen hak sahipleri için de belirlenen şartlar dahilinde indirim imkanı sunulabiliyor.

Kampanyanın kapsamı, tarihleri ve başvuru koşulları TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamalarla belirleniyor.