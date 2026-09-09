TOKİ İstanbul’da 15 bin kiralık konut için başvuruları açıyor! Başvuru ne zaman, şartları neler?

İstanbul’da yüksek kira fiyatlarına karşı hayata geçirilecek TOKİ kiralık sosyal konut projesinde başvuru tarihi belli oldu. Toplam 15 bin konutun kiraya verileceği projede hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Peki, TOKİ 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru nereden yapılacak? Kimler yararlanabilecek, kira ne kadar olacak? İşte 9 Eylül itibarıyla açıklanan bilgiler…

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı takvime göre İstanbul’daki 15 bin kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül 2026’da başlayacak. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte hak sahipliği, gerekli belgeler ve kura takviminin ayrıntılarının da duyurulması bekleniyor.

TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvuruların hangi kanal üzerinden alınacağı henüz TOKİ tarafından kesin olarak açıklanmadı. TOKİ’nin diğer sosyal konut kampanyalarında e-Devlet, yetkili bankalar veya proje özelinde belirlenen resmi kanallar kullanılabiliyor. 15 bin kiralık konut projesinde kullanılacak kesin başvuru ekranı ve gerekli belgeler TOKİ veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının duyurusuyla belli olacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projenin kesin başvuru şartları henüz açıklanmadı. Gelir sınırı, yaş kriteri, İstanbul’da ikamet süresi, hane halkı geliri ve başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunup bulunamayacağı gibi ayrıntılar resmi ilanla duyurulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce projede alt gelir grubundaki vatandaşlara, sosyal yardım alanlara ve kentsel dönüşüm nedeniyle konut ihtiyacı bulunanlara kontenjan ayrılacağını açıklamıştı.

TOKİ KİRALIK KONUTLARA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Kesin hak sahipliği kriterleri açıklanmamakla birlikte projenin öncelikli hedef kitlesi dar gelirli vatandaşlar olacak. Bakan Kurum’un açıklamasına göre sosyal yardım alanlar ile kentsel dönüşüme giren veya girmek isteyen ve kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlar için de kontenjan ayrılacak. TOKİ Başkanı Levent Sungur’un daha önce yaptığı açıklamalarda da kiralık konut uygulamasında ikamet şartının bulunacağı belirtilmişti.

TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT NEREDE YAPILACAK?

15 bin kiralık sosyal konut projesi yalnızca İstanbul’da uygulanacak. Konutların hem Avrupa hem de Anadolu yakasında bulunması planlanıyor. Konutların hangi ilçelerde yer alacağına ilişkin ayrıntılı dağılım ise henüz açıklanmadı.

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRASI NE KADAR OLACAK?

Konutların kesin kira bedelleri henüz ilan edilmedi. Bakan Kurum’un daha önce verdiği örnekte, bir bölgede piyasa kirasının 30 bin TL olması halinde TOKİ konutunun bunun yarısı veya daha altında kiralanabileceği belirtilmişti. Bu nedenle TOKİ kiralık konutları için şu aşamada 10 bin TL, 15 bin TL gibi tüm İstanbul’da geçerli kesin bir kira rakamı bulunmuyor. Resmi bedeller projenin şartlarıyla birlikte açıklanacak.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YILLIĞINA VERİLECEK?

Bakanlığın proje tanıtımında yer alan bilgilere göre hak sahipleri kura ile belirlenecek ve sözleşme imzalanmasının ardından konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Üç yıllık sürenin ardından sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceği ve hak sahipliğinin hangi koşullarda devam edeceğine ilişkin ayrıntılar resmi kiralama şartlarıyla netleşecek.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR SATIN ALINABİLECEK Mİ?

Açıklanan model satılık sosyal konuttan farklı olarak kiralama sistemi üzerine kurulu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulamanın Türkiye’de ilk kez İstanbul’da başlatılacağını ve TOKİ eliyle bir kiralama sistemi kurulacağını açıklamıştı. İlk aşamada 15 bin konut kiralık olarak hak sahiplerinin kullanımına sunulacak.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NASIL YAPILACAK?

Bakanlığın tanıtım kitapçığına göre şartları karşılayan vatandaşlardan önce talepler toplanacak. Ardından kura ile hak sahipleri belirlenecek. Hak sahipleriyle sözleşme imzalanmasının ardından konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Açıklanan takvime göre ilk etapta 1.000 kiralık konut için kura çekiminin ekim ayında yapılması planlanıyor.

TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

9 Eylül itibarıyla projeye özel resmi başvuru ekranı henüz açıklanmadı. Başvuruların 14 Eylül’de başlamasıyla birlikte TOKİ’nin başvuru adresini ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini duyurması bekleniyor.