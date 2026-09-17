TEM Otoyolu’nda TIR yangını trafiği kilitledi! Esenyurt’ta yol açıldı mı, son durum ne?

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde çıkan TIR yangını ulaşımda aksamalara neden oldu. “TEM Otoyolu neden kapandı?”, “Esenyurt TIR yangını söndürüldü mü?”, “Edirne yönü trafiğe açıldı mı?” ve “TEM’de trafik ne zaman normale dönecek?” gibi sorular araştırılıyor. İnşaat ve yapı malzemesi taşıyan TIR’da başlayan yangın yol kenarındaki otluk alana da sıçradı. İtfaiye alevleri söndürürken Edirne yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Peki son durum ne? İşte ayrıntılar.

İSTANBUL TEM OTOYOLU NEDEN KAPANDI?

TEM Otoyolu’nun Edirne istikameti, Esenyurt Bahçeşehir mevkisinde seyir halindeki bir TIR’ın alev alması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yangın sırasında yoğun dumanın otoyolu kaplaması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle polis ekipleri güvenlik amacıyla trafik akışını durdurdu.

ESENYURT’TAKİ TIR YANGININDA NE OLDU?

Yangın 17 Eylül Perşembe günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bosna Hersek uyruklu 57 yaşındaki sürücünün kullandığı inşaat ve yapı malzemesi yüklü TIR’dan seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Sürücü aracı sağ şeride çekerek dışarı çıktı.

TIR YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Evet. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın ayrıca yol kenarındaki otluk alana sıçradı ancak ekipler buradaki alevlere de müdahale etti. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

TEM OTOYOLU EDİRNE YÖNÜ TRAFİĞE AÇILDI MI?

17 Eylül akşam saatlerindeki son haber akışında yangının söndürüldüğü ancak bölgede trafik yoğunluğunun devam ettiği bildiriliyor. Edirne istikametinde yangın sırasında trafik tamamen durduruldu ve uzun araç kuyrukları oluştu. TIR’ın kaldırılması ve yol güvenliğinin sağlanmasının ardından trafiğin kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

TEM OTOYOLU NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?

Saat 17.50 itibarıyla yolun tamamen normale döneceği kesin bir saat açıklanmadı. Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin TIR’ın kaldırılması, yolun temizlenmesi ve güvenlik kontrollerinin tamamlanması için çalışması gerekiyor. Bu nedenle Edirne yönünü kullanacak sürücülerin bölgedeki trafik yoğunluğunu dikkate alması gerekiyor.

TEM’DE TRAFİK NEDEN YOĞUNLAŞTI?

TIR yangını nedeniyle Edirne yönündeki araç geçişinin durdurulması kısa sürede uzun kuyruklara yol açtı. Özellikle Esenyurt ve Bahçeşehir çevresinde yoğunluk arttı. Yangının söndürülmesinden sonra bile olay yerindeki araç ve malzemelerin kaldırılması gerektiği için trafik akışının hemen normale dönmesi beklenmiyor.

TIR YANGINI NEDEN ÇIKTI?

TIR’ın neden alev aldığı henüz belirlenmedi. Yangının aracın seyir halinde olduğu sırada başladığı biliniyor. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılması bekleniyor. Bu nedenle şu aşamada teknik arıza veya başka bir nedeni kesin olarak göstermek mümkün değil.