TEM Otoyolunda bir tır alev aldı: Esenyurt yönü trafiğe kapatıldı Son dakika haberi: İstanbul'da Esenyurt TEM Otoyolu'nda bir tır, alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken Esenyurt yönü de trafiğe kapatıldı.