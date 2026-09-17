TEM Otoyolunda bir tır alev aldı: Esenyurt yönü trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi: İstanbul'da Esenyurt TEM Otoyolu'nda bir tır, alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken Esenyurt yönü de trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolunda bir tır alev aldı: Esenyurt yönü trafiğe kapatıldı
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Esenyurt TEM Otoyolunda tır bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolunda bir tır alev aldı: Esenyurt yönü trafiğe kapatıldı - Resim: 0

ESENYURT YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol alma çalışması devam ederken TEM Otoyolu'nun Esenyurt yönü trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolunda bir tır alev aldı: Esenyurt yönü trafiğe kapatıldı - Resim: 1

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