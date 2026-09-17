TEM Otoyolunda bir tır alev aldı: Esenyurt yönü trafiğe kapatıldı
Son dakika haberi: İstanbul'da Esenyurt TEM Otoyolu'nda bir tır, alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken Esenyurt yönü de trafiğe kapatıldı.
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Esenyurt TEM Otoyolunda tır bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
ESENYURT YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol alma çalışması devam ederken TEM Otoyolu'nun Esenyurt yönü trafiğe kapatıldı.
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