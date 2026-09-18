Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak? 18 Eylül yeni bölüm var mı, yayın tarihi belli oldu mu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonu için geri sayım sürüyor. Dizinin takipçileri “Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak?”, “18 Eylül’de yeni bölüm var mı?” ve “32. bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Sezon finaliyle kısa bir ara veren dizi, yeni sezonda kaldığı yerden devam edecek. Adil, Esme ve diğer karakterlerin hikâyesinin nasıl ilerleyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor.

TAŞACAK BU DENİZ 18 EYLÜL’DE VAR MI?

Taşacak Bu Deniz’in 18 Eylül 2026 Cuma akşamı yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin 32. bölümü bu tarihte ekranlara gelmeyecek. TRT 1 yayın akışında 18 Eylül akşamı Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü bulunmuyor. Bu nedenle izleyiciler yeni sezon için belirlenen tarihi bekliyor.

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taşacak Bu Deniz’in ikinci sezon başlangıç tarihi için 10 Ekim 2026 Cuma tarihi öne çıkıyor. Ancak kanal tarafından yapılacak resmi açıklama ile yayın tarihi kesinlik kazanacak. Dizinin yeni sezonda yine cuma akşamları ekrana gelmesi bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ 32. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Taşacak Bu Deniz’in yeni sezon ilk bölümü olan 32. bölüm, ikinci sezonun başlamasıyla birlikte izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde sezon finalinde yaşanan gelişmelerin sonuçları ve karakterlerin yeni hikâyeleri ekrana taşınacak.

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Dizinin sezon finalinde aileler arasındaki gerilim, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve karakterler arasındaki ilişkiler ön plana çıktı. Final bölümü birçok soruyu cevapsız bırakırken yeni sezonda yaşanacak gelişmeler için merak uyandırdı.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Yeni sezonda Adil ve Esme’nin hikâyesinin nasıl devam edeceği, aileler arasındaki mücadelelerin hangi noktaya taşınacağı ve sezon finalinde yaşanan olayların sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölümleriyle birlikte karakterlerin geleceği ve yeni gelişmeler ortaya çıkacak.

TAŞACAK BU DENİZ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Taşacak Bu Deniz ilk sezonunda cuma akşamları saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Yeni sezonda da dizinin aynı gün ve saatte yayın hayatına devam etmesi bekleniyor.