Suudi Arabistan sınırında acil durum: Necran bölgesi için güvenlik uyarısı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güney sınırında yer alan Necran bölgesinde muhtemel güvenlik risklerine karşı halkı bilgilendiren resmi bir acil durum uyarısı yayımladı. Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan duyuruda, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara ve güvenlik tehditlerine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

SİVİL SAVUNMA EKİPLERİNDEN GÜVENLİK TALİMATLARI

Yayımlanan ilk açıklamada, can ve mal güvenliğinin muhafazası adına bölge sakinlerinin Sivil Savunma ekipleri tarafından verilen yönlendirmelere harfiyen uyması gerektiği vurgulandı. Bildiride öne çıkan güvenlik tedbirleri şu şekilde sıralandı:

Ekiplerin güvenlik talimatlarına tam uyum sağlanması,

Kalabalık oluşturabilecek toplanma alanlarından uzak durulması,

Olay yerlerinde veya riskli alanlarda görüntü ve fotoğraf çekiminin yapılmaması.

TEHLİKENİN SONA ERDİĞİ BİLDİRİLDİ

İlk uyarının ardından duruma ilişkin yeni bir değerlendirme yapan Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, kısa bir süre sonra ikinci bir açıklama daha paylaştı. Yapılan son bilgilendirmede, söz konusu güvenlik tehlikesinin ortadan kalktığı ve durumun normale döndüğü ifade edildi.

BÖLGEDEKİ GERGİNLİĞİN ARKA PLANI

Acil durum uyarısı, Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı tehditlerin tırmandığı bir döneme denk geldi. Husiler, Yemen’in başkenti Sana’ya yönelik düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarından Suudi Arabistan’ı sorumlu tutmuş ve söz konusu eylemlere karşılık verileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Bölgedeki güvenlik risklerinin bu karşılıklı gerilimle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.