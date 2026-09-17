Süper Lig’in yeni yayıncısı için tarih belli oldu! Yayın ihalesi ne zaman yapılacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’in yeni dönem yayın haklarına ilişkin ihale tarihini açıkladı. “Süper Lig yayın ihalesi ne zaman?”, “Yeni yayıncı ne zaman belli olacak?”, “beIN Sports’un sözleşmesi ne zaman bitiyor?” ve “Yayın ihalesine hangi şirketler katılacak?” gibi sorular araştırılıyor. TFF ile kulüp temsilcilerinin Riva’daki toplantısında ihale günü 13 Ocak 2027 olarak belirlendi. Peki yeni yayın ihalesinde süreç nasıl işleyecek, kulüplerin hedefi ne? İşte ayrıntılar.

SÜPER LİG YAYIN İHALESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TFF’nin 17 Eylül 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamaya göre Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’in yeni dönem yayın hakları ihalesi 13 Ocak 2027 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Böylece mevcut yayın sözleşmesinin sona ermesinden aylar önce yeni dönemin yayın hakları için ihale süreci başlatılmış olacak.

TFF YENİ YAYIN İHALESİ İÇİN NE AÇIKLADI?

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Süper Lig ve 1. Lig kulüp temsilcileri Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya geldi. Toplantıda yeni ihale döneminin yol haritası, yayın gelirlerinin artırılması, satış ve pazarlama stratejileri ile uluslararası iş birlikleri ele alındı.

YAYIN İHALESİ KURULU KAÇ GÜNDE BİR TOPLANACAK?

TFF, ihale tarihinin belirlenmesinin yanı sıra hazırlık süreci için de yeni bir çalışma takvimi oluşturdu. Buna göre Yayın İhalesi Kurulu 15 günlük periyotlarla toplanacak. Kurul, 13 Ocak’taki ihale öncesinde yayın haklarının pazarlanması, ihale modeli ve kulüplerin gelirlerini artırabilecek seçenekler üzerinde çalışacak.

BEIN SPORTS’UN SÜPER LİG YAYIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Mevcut yayıncı Digiturk/beIN Sports ile 2024 yılında üç sezonluk anlaşma imzalanmıştı. Bu sözleşme 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsıyor. Dolayısıyla mevcut yayın hakları anlaşması 2026-2027 sezonunun tamamlanmasıyla sona erecek. 13 Ocak 2027’deki ihale ise sonraki dönem için yeni yayın haklarını belirleyecek.

SÜPER LİG’İN YENİ YAYINCISI 13 OCAK’TA BELLİ OLACAK MI?

13 Ocak ihale günü olarak belirlendi ancak yeni yayıncının aynı gün kesinleşmesi zorunlu değil. İhalede tekliflerin alınması, değerlendirilmesi, gerekli görülürse pazarlık yapılması ve sözleşme şartlarının tamamlanması gibi aşamalar bulunabiliyor. Bu nedenle ihale tarihi ile yayın hakları sözleşmesinin kesinleşeceği tarih birbirinden farklı olabilir.

YENİ YAYIN İHALESİ HANGİ LİGLERİ KAPSAYACAK?

Yeni yayın ihalesi yalnızca Süper Lig’i değil, Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig müsabakalarının yayın haklarını kapsayacak. TFF’nin açıklamasında 2026-2027 sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın haklarının devri ifadesi kullanıldı. İhalenin kaç sezonluk sözleşme yaratacağı ve paketlerin ayrıntıları ise ihale şartları netleştikçe belli olacak.

YENİ YAYIN İHALESİNİN HEDEFİ NE?

TFF ve kulüplerin toplantısında en önemli başlıklardan biri yayın gelirlerinin artırılması oldu. Avrupa’nın önde gelen futbol ülkelerindeki yayın gelirleri karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. TFF, Türk futbolunun dünya çapındaki tanınırlığını artıracak yeni satış ve pazarlama yöntemleriyle kulüplere daha fazla yayın geliri sağlamayı hedefliyor.

YAYIN İHALESİNE HANGİ ŞİRKETLER KATILACAK?

17 Eylül itibarıyla 13 Ocak 2027’deki ihaleye katılacak şirketlerin resmi listesi açıklanmadı. Mevcut yayıncı beIN Sports’un yeni ihaledeki tutumu da henüz resmen duyurulmuş değil. TFF’nin ilerleyen süreçte ihale şartnamesi, yayın paketleri, katılım koşulları ve teklif takvimine ilişkin daha ayrıntılı bilgiler paylaşması bekleniyor.