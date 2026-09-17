SPK’dan 130 yatırım fonu için tasfiye kararı! Yatırımcıların fondaki parası ne olacak?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Eylül 2026’da aldığı yatırım fonu kararları piyasaların gündemine oturdu. “SPK neden 130 fonu tasfiye ediyor?”, “Hangi fonlar işleme kapatıldı?”, “Fonlardaki para ne olacak?” ve “Yatırımcı satış emri verebilecek mi?” gibi sorular araştırılıyor. SPK, Borsa İstanbul’da yaşanan gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarında alım-satımı durdurdu, bunların arasındaki 130 fon için de tasfiye kararı aldı. Peki süreç nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar.

SPK NEDEN 130 YATIRIM FONUNU TASFİYE EDİYOR?

SPK, kararın Borsa İstanbul piyasalarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı ve adil şekilde işlemesi ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla alındığını açıkladı. Fon piyasasında yaşanan likidite ve geri ödeme sorunları da son günlerde gündeme gelmişti. SPK, tasfiye işlemlerinin Kurul tarafından belirlenecek yöntemle yürütülmesine karar verdi.

HANGİ PORTFÖY ŞİRKETLERİNİN FONLARI İŞLEME KAPATILDI?

Karar Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy olmak üzere 7 portföy yönetim şirketini kapsıyor. Bu şirketlerin kurucusu olduğu ve TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonları alım ve satım yönünde işleme kapatıldı.

HANGİ ŞİRKETİN KAÇ FONU TASFİYE EDİLECEK?

SPK’nın açıkladığı dağılıma göre Pardus Portföy’den 42, Hedef Portföy’den 31, Atlas Portföy’den 16, Bulls Portföy’den 15, Pusula Portföy’den 12, A1 Portföy’den 9 ve Tera Portföy’den 5 fon tasfiye edilecek. Böylece tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının toplam sayısı 130’a ulaşıyor. Listede serbest fonlardan para piyasası fonlarına kadar farklı türlerde yatırım fonları bulunuyor.

FONLARIN İŞLEME KAPATILMASI NE DEMEK?

İşleme kapatma kararı, söz konusu fonların katılma paylarında TEFAS üzerinden yeni alım veya satım işlemi yapılamaması anlamına geliyor. Bu nedenle yatırımcılar şu aşamada normal şekilde satış emri vererek fonlarından çıkamıyor. İşleme kapatma ile tasfiye ise aynı işlem değil; alım-satımın durdurulmasının ardından tasfiye kapsamına alınan 130 fon için ayrı bir süreç yürütülecek.

YATIRIMCILARIN FONDAKİ PARASI NE OLACAK?

Fonun tasfiye edilmesi, yatırımcının parasının otomatik olarak kaybolması anlamına gelmiyor. Tasfiye sürecinde fonun portföyündeki hisse senedi, tahvil, para piyasası aracı ve diğer varlıklar nakde çevrilecek. Fonun borçları ve gerekli yükümlülükleri karşılandıktan sonra ortaya çıkan tasfiye bakiyesi yatırımcılara sahip oldukları pay oranında dağıtılacak.

YATIRIMCININ SATIŞ EMRİ VERMESİ GEREKİYOR MU?

Tasfiye edilen fonlarda yatırımcının ayrıca normal bir satış emri vermesi gerekmiyor. Tasfiye prosedürü kapsamında portföydeki varlıkların nakde çevrilmesi ve yatırımcı paylarının karşılığının hesaplanması gerekiyor. Ancak 17 Eylül itibarıyla SPK bu 130 fon için uygulanacak özel tasfiye yönteminin ve ayrıntılı ödeme takviminin tamamını henüz açıklamadı.

YATIRIMCI PARASINI NE ZAMAN ALACAK?

Şu aşamada bütün fonlar için geçerli kesin bir ödeme tarihi açıklanmadı. SPK kararında fonların Kurul tarafından tayin edilecek yöntemle tasfiye edileceği belirtiliyor. Dolayısıyla yatırımcıların parasını hangi tarihte alacağı, ilgili fonun portföyündeki varlıkların ne kadar hızlı ve hangi fiyatlardan nakde çevrilebildiğine ve SPK’nın açıklayacağı tasfiye prosedürüne bağlı olacak.

FON TASFİYESİNDE YATIRIMCI PARASININ TAMAMINI ALIR MI?

Tasfiye kararı, yatırımcıya fondaki son görünen tutarın aynen ve garanti şekilde ödeneceği anlamına gelmiyor. Yatırımcının alacağı tutar, fon portföyündeki varlıkların tasfiye sırasında oluşacak değerine bağlı olacak. Varlıkların değer kaybetmesi veya düşük fiyatlardan satılması halinde tasfiye bakiyesi de bundan etkilenebilir. Buna karşılık portföydeki varlıklar değerini korursa yatırımcılar buna göre paylarını alacak.

SPK KARARI SONRASI YATIRIMCILAR NEYİ TAKİP ETMELİ?

Fon yatırımcılarının SPK’nın tasfiye yöntemine ilişkin yeni duyurularını, KAP açıklamalarını ve yatırım yaptıkları portföy yönetim şirketlerinin bildirimlerini takip etmesi gerekiyor. Özellikle ödeme takvimi, fon varlıklarının nasıl nakde çevrileceği ve tasfiye bakiyesinin hangi tarihte yatırımcı hesaplarına aktarılacağı bundan sonraki süreçte en kritik başlıklar olacak.