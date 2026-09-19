Sosyal medyada 111 hesaba borsa manipülasyonu gerekçesiyle erişim engeli

Sosyal medya üzerinden vatandaşları manipüle edenlere yönelik erişim engeli dalgasına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda, söz konusu 111 X hesabına erişim kısıtlaması uygulanırken, spekülatif içerik barındırdığı değerlendirilen 75 paylaşım hakkında da kaldırma tedbiri uygulandı.

18 EYLÜL'DE 246 HESAP KAPATILDI

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 18 Eylül Cumartesi günü sosyal medya platformlarında kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 246 sosyal medya hesabının doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe yol açabilecek, spekülasyon amacı taşıyan içerikler paylaştığı tespit edildi.

Bu tespitlerin ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişimin engellenmesine karar verildi.

Başsavcılık, alınan erişim engeli kararının uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiğini bildirdi.