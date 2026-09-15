Soruşturmaya damga vuran ifade: Suçu Emre Tanış'a attı, WhatsApp grubunu işaret etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü “Ailem Güvende” tahkikatındaki şüpheli beyanında, erkeklerin ücret mukabili cinsel birlikteliğe sevk edildiği bir ağın varlığına dair dikkat çeken iddialara yer verildi.

"MADDİ SIKINTILAR NEDENİYLE BU İŞE GİRDİM"

Kimliği açıklanmayan şüpheli, maddi sıkıntı yaşadığı bir dönemde Emre Tanış isimli kişiyle yakınlaştığını, Tanış’ın kendisinden bazı fotoğraflar istediğini ve daha sonra para karşılığı farklı kişilerle görüşmeye yönlendirdiğini öne sürdü.

“BENİ BU SÜRECE O YÖNLENDİRDİ” İDDİASI

Şüpheli, ifadesinde Emre Tanış ile çalıştığı iş yerine müşteri olarak gelmesi üzerine tanıştığını anlattı. Bir dönem kalacak yeri olmadığı için Tanış’ın evinde kaldığını belirten şüpheli, ekonomik sorunları nedeniyle kendisinden yardım istediğini söyledi.

İfade tutanağına göre Tanış’ın daha sonra kendisini bir iş insanıyla tanıştırdığı, şüpheliden çıplak fotoğraflar istediği ve bu fotoğrafların para karşılığı kullanıldığı iddia edildi.

Şüpheli ayrıca, Tanış’ın yönlendirmesiyle iki farklı tarihte tanımadığı iki erkekle para karşılığı görüştüğünü ve toplam 6 bin TL aldığını öne sürdü. Tanış’ın da yönlendirdiği kişiler üzerinden komisyon alacağını söylediğini iddia etti.

BAŞKA KİŞİLERİN DE YÖNLENDİRİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Şüpheli, Emre Tanış’ın yalnızca kendisini değil başka kişileri de benzer şekilde yönlendirdiğini öne sürdü. Tanış’ın hem kendisinin para karşılığı ilişkiye girdiğini hem de çevresindeki bazı kişileri müşterilerle buluşturduğunu iddia etti ve "Emre Tanış isimli şahıs hem jigololuk yapar, hem de kız arkadaşını pazarlıyordu. Beni bu yola sürüklemeye çalışan da kendisiydi. Başkalarını da yönlendirme yapmaktaydı” dedi.

WHATSAPP GRUBU İDDİASI

İfadede yer alan bir diğer iddia ise organizasyonun mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütüldüğü yönünde oldu.

Şüpheli, Tanış’ın üyesi olduğu bir WhatsApp grubunda genç erkeklerin fotoğraflarının paylaşıldığını, bu fotoğraflar üzerinden müşteri bulunduğunu ve tarafların iletişim bilgilerinin birbirlerine iletildiğini öne sürdü.

Soruşturma makamlarının, bu iddialar doğrultusunda söz konusu yapının bireysel ilişkilerden ibaret olup olmadığını ve sistematik bir organizasyon bulunup bulunmadığını araştırdığı belirtildi.

“HARÇLIK” ADI ALTINDA PARA ALDIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli, maddi sıkıntı yaşadığı dönemde görüştüğü bir iş insanından “harçlık” adı altında para aldığını da ifade etti.

İfade tutanağına göre şüpheli, çıplak fotoğraflar karşılığında toplam yaklaşık 13 bin TL aldığını söyledi. Dosyada bulunan bazı WhatsApp yazışmalarına ilişkin sorular üzerine de paraların planlanan görüşmeler ve yazışmalar kapsamında gönderildiğini beyan etti.

Şüpheli, kendisinin başkalarını para karşılığı ilişkiye yönlendirmediğini ve bu amaçla yer ya da imkan sağlamadığını savundu.

SORUŞTURMADA DİJİTAL KAYITLAR İNCELENİYOR

Şüpheliye; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya örgüte üye olmak, Dernekler Kanunu’na muhalefet, uyuşturucu madde kullanmak veya kabul etmek, müstehcenlik ve fuhuş suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Savcılığın, ifadede geçen para transferlerini, WhatsApp gruplarını, dijital yazışmaları, müşteri yönlendirme iddialarını ve bağlantılı kişileri incelemeye aldığı belirtildi.