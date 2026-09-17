Sokaklar güvende soruşturmasında yeni gelişme!

Yeni nesil suç örgütlerine ağır darbe vuruldu. Türkiye genelinde yürütülen Sokaklar Güvende soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

148 EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni eğitim-öğretim döneminin ilk gününde düğmeye basılan dev operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren karanlık yapılara yönelik 148 eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildiren Gürlek, toplam 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

SUÇ ÜRETME KAPASİTESİ HEDEFLENDİ

Operasyonların sadece sokaktaki tetikçileri değil, örgütlerin can damarlarını da kesmeyi amaçladığına dikkat çeken Bakan Gürlek, "Mücadelemiz yalnızca şüphelilerin yakalanmasıyla sınırlı değil. Suç örgütlerinin insan kaynağı, finansmanı, bağlantıları, lojistik imkanları ve suç üretme kapasitesi hedeflenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gürlek ayrıca, zehir tacirlerinin ve çetelerin dijital dünyadaki tuzaklarına da işaret ederek, "Gençlerimizin sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin etkisi altına girmesinin ve suçun bir güç ya da statü unsuru olarak gösterilmesinin önüne geçilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kulland