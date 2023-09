Siyaset gündemi

CHP kongrelerindeki kavgalar ve Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kılıç kuşananlar arasındaki kaos sebebiyle dikkat çekici.

Değişim tüm partiler için gerekli ama saygı ve demokrasi kuralları ihlal edilmeden gerçekleşmesi en baş kural olsa gerek. Bakıldığın da olağan bir durumu olağanüstü haline getirme çabasına gözler çevrilmiş durumda.

Oysa ki önümüzdeki günlerde 7 Ekimde Ak Parti kongresi yapılacak. Yerel seçimler öncesinde yapılacak olan AK Parti kongresinde seçilecek yeni ekip partiyi yerel seçimlere taşıyacak. AK Partinin şansı Erdoğan’ın liderliği. Altılı masadakilerin şanssızlığıda sadece genel başkan olmaları.

Seven sevmeyen her kesimin siyasi arenada kabul ettiği Erdoğan’ın girdiği her seçimi kazanan güçlü bir lider olması. Bu durum AK Partinin içindeki statükoyu da korumaktadır.

CHP’de İmamoğlu öncülüğünde “değişim” tartışmaları başladı. Parti içinden kopmalar yaşandı, faturanın tamamı Kılıçdaroğlu adına kesildi. Peki bu durum neye yaradı?

Kime ne fayda sağladı ?

Bırakın değişimi, yeniliği mevcut statüko bile korunamadı. Başarısız olarak nitelendirilen Kılıçdaroğlu’nun kurultayın kazananı olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Özgür Özel’in adaylığının pekte bir anlamının olmadığını partililerde biliyor kendisi de, hatta onaylanan tek bir hal var oda ikinci adam olduğu asla genel başkan olma vasıflarına sahip olamadığı.

Bir liderde olması gereken vasıflar konusunda oldukça fakir.

Diksiyonu,

Ses tonlaması, tınısı,

Beden dilini kullanması…

Bütün bunlardan çok uzakta.

O halde CHP’de bir kez daha değişim değil statüko kazanacak.

AK Parti'de 400 ilçe başkanı kavgasız gürültüsüz değişti

CHP’de hal böyle iken AK Parti’de köklü bir değişim yaşanıyor. Seçim sürecinde gördüğümüz gibi Milletvekili listelerinde yüzde 65 değişim yaşanmıştı. Sadece iki bakan yerini korumuştu, geri kalan tüm bakanlar kurulunda revizyona gidilmişti. Kurultaya gidilirken 400 ilçe başkanı kavgasız gürültüsüz değişti.

Ne garip değil mi ?

Seçimde başarı elde eden partide yenilenme değişim yaşanırken,

13 kez seçim kaybetmiş partinin değişime karşı direnmesi

Doğal olarak seçim kazanmak kaçınılmaz oluyor.

Kongrede parti yönetiminde değişimler olacak, komple bir tasviye değil, yenilenme ve değişim.

Kongrenin yanı sıra il ve ilçe belediye başkan adayları içinde anket çalışmaları yapılırken, MYK toplantısında genel başkan yardımcılarından MKYK için üçer isim bildirmeleri Erdoğan tarafından istenmiş. Muhtemelen milletvekillerinde yapılan yenileme çalışması burada da uygulanacak.

Kongrenin teması “Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri” olarak belirlendi.

Destekleyici tema “Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye’nin ortak aklı” teması seçilmiş. Görseller için çalışma başlamış. Kongrede Türkiye yüzyılının yol haritasının detaylı anlatılmasının yanında yerel seçim startını da verecek Erdoğan.

İYİ Parti’nin İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım Genel Merkezin gönderdiği yazılı talimatla yönetimin tamamı lav edilmiş, görevden alınmış. Bu talimatın arka perdesinde M.Saltuk Buğra Kavuncu’nun olduğu ve bu konuda Genel Başkan Akşener’e baskı yaptığı parti içinde konuşulan kulislerden.

Bu arada Akşener Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen’in karşısına Melih Aydın’ı çıkaracak. Akşener her il ve ilçede kendi adaylarını açıklamak konusunda kararlı. Öyle ki İstanbul ve Ankara’yı kaybetmek pahasına…

Son seçimlerdeki masa krizindeki gel-gitlerin, bu kararlı duruşta etkileyici faktör olduğu kanısındayım. İYİ Partide yerel yönetime dair yapılan seçim çalışmaları için “Çevreden merkeze doğru ilerleme sistemi” olarak ifade ediliyor. İstanbul ve Ankara en sona bırakılıyor; bu süreçte CHP kongresini yapmış ve Kılıçdaroğlu’nun Akşener’e işbirliği için kapısını çalması muhtemeldir.