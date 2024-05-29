Mesele gerçekten Sinan Ateş mi?

MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında isim vermeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikastı üzerinden sürdürülen tahriklere "şerefsizce saldırganlık" ifadesiyle cevap verdi.

"Kimin elinde hangi belge ve bilgi varsa mahkemeye sunmalıdır. Hatta şahit olarak dinlenmek isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. CHP'sinden İP'ine kadar malûm partiler neyi biliyorsa acilen mahkemeye yetiştirmelidir. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek, yoksa Pensilvanya'ya mı dayanacak? Hodri meydan, hep beraber göreceğiz!" dedi.

Net ve adrese teslimdi ifadeler.

Bu defa Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Gününde isim vererek sert bir mesaj paylaştı.

"... kimler varsa, mahkemede dinlenmelerini, ifadelerinin alınmasını, şayet varsa tevsik edilmiş bilgi, belge ve bulgularını mahkemeye sunmalarını istiyor, bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum" dedi.

Cumhur İttifakı'na yönelik projelerde Bahçelinin gündemindeydi.

"Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak, terör örgütünün siyasi uzantısına yönelik milli tepkimizi zayıflatmak, sorgulatmak ve soğutmak maksadıyla; 'bir senaryo kapsamında üzerimize gelenlerin', gürültü çıkaranların, yumuşak karnımızı yoklayanların, dış bağlantılı ajanlarla iş birliği halinde Türk düşmanlarına taşeronluk yapanların alayını birden her seviyede karşılayıp paramparça etmek ecdadımıza, tarihimize ve milletimize hayat, haysiyet ve nimet borcumuzdur!"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

Ülkede her kesimin yüksek sesle konuştuğu,

MHP’sine ihale ettiği,

MHP köşe sıkıştı,

diyenlere rest çekti.

MHP üzerinden siyasi oyun kurmaya çalışanları işaret ediyor, dikkat çekiyor ve olayı açıklığa kavuşturmaya çalışıyor.

Belli ki bürokratik yapılanma bilgi, belge hazırlayıp sızdırma faaliyeti içinde. Organize işler şeklinde plan ve projeyle hareket eden bu sistem bu defa Bilge Lider Bahçeli'nin sinir uçlarına basmayı bildi. Kaos oluşturarak, partiyi suçlayarak, pusu kurup yanlış karar almasını sağlayarak MHP’ni yıpratma hayalleri kuran bu yapının amacı Sinan Ateş suikastini aydınlatmak değil, Cumhur ittifakının içine nifak tohumları ekmek.

Sinan Ateş suikastına ilişkin açık, gizli, saklı ve örtülü ne varsa adalet önünde aydınlanmalı, adalet yerini bulmalı.

Bu suikast üzerinden devlete suikast yapmak isteyenlerin adresi açık ve nettir.