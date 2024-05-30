Hançer kimde?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine “Sırtımda hançerlerle girdim” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan operasyon Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel eliyle gerçekleşmişti.

Kılıçdaroğlu’nun da ifade ettiği gibi; siyasette vefa diye bir kavram var. Vefa gösterilmiş olsaydı kırgınlıklar tolere edilebilirdi. Atatürk’ün emaneti olan bu parti, partinin iç bünyesindeki tartışmalara kurban edilmemeliydi.

Kılıçdaroğlu; “toplum nezdinde vefasızlığa uğradığım yönünde algı var. Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen ‘Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım.

Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK’da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana ‘aday ol’ diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım.”

Ekrem İmamoğlu’nun 28 Mayıs seçimlerinden bir gün sonra “değişim” diyerek başlattığı süreç ile ilgili soruya da Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi: “Ben boşuna demiyorum ki hançerlendim diye, ya boşuna mı diyorum ben bunu. Sağduyuyla oturup tartışmak varken, partinin yetkili organlarında bunu tartışmak varken niçin böyle bir talep birdenbire patlıyor. Ben bunları biliyorum ama gereksiz bir tartışmaya zemin hazırlamak istemiyorum.”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları siyaset gündeminde tartışma başlattı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda parti içindeki partililerin vefasızlık yaptığını ifade ederken,

İsim vermeden Ekrem İmamoğlu’nun hançeri çeken kişi olduğunu da açıklamış oldu.

“Baba-oğul” ilişkisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu’na evlat eliyle saplanan hançer ağır geldi.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden olan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile gizli zoom toplantısındaydı. Gizlilik deşifre olunca açıktan beraber hareket etmeye başladı. Kurultayda Ekrem İmamoğlu’nun siyasi organizasyon kabiliyeti ve maddi desteğiyle CHP Genel Başkanlığı’na buyur edildi.

Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği 13 seçimde yanı başında olan Özgür Özel, bu defa da “değişim” diye başlattığı siyasi süreçte Ekrem İmamoğlu’nun en büyük destekçisiydi.

İmamoğlu; siyasi iklimi iyi bilen,

Ortamı koklayan,

Duruma göre şekil veren,

Siyasette var olan siyasetçilerin erime noktasını doğru tahmin eden, Algı yönetimi güçlü bir siyasetçi.

O nedenle Özgür Özel’i safına hızlıca çekti. Özgür Özel’in kurultay sürecinde ve seçim sürecindeki “vur başına al lokmayı” hali oldukça inandırıcı duruyordu. Ta ki seçin sonuçlarında CHP haritayı kırmızıya boyadı, o kırmızı Özgür Özel’e cesaret ve güç verdi. O da bu siyasi gücü haklı olarak kullandı.

Eski lider Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisinin "Hançerlendim" çıkışını kastederek "İmalarla konuşmayı bıraksın, her şeyi açık açık itiraf etsin." sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın. Sen, senin ağababaların, işbirlikçilerin, beslemelerin ve hançeri beraber tuttukların bilsin ki; milli bağımsızlığımızı ve milli ekonomimizi hedef alan, kurduğunuz bu sirki başınıza yıkacağım!" dedi.

Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili yapılan yorumlar ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu "Seçim döneminde "Terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu istiyor" iftirasını atıp sahte videolarla kampanya yapanlar bugün çıkmış "Cumhur İttifakı CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nu istiyor" ters psikolojisiyle algı yaratıyorlar. Çünkü şunu iyi biliyorlar; bu millet teröre geçit vermez!" dedi.

Şimdi soru şu Kılıçdaroğlu’na neden herkes hançer çeksin ki?

Kaldı ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kazanma şampiyonuyken, 13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu’nu rakip olarak bile karşısına almaz. Çünkü aynı sıklette değiller.