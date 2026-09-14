Şimşekler operasyonunda 64 gözaltı! Halim Şimşek kimdir, soruşturmada son durum ne?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Şimşekler” soruşturmasında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. “Şimşekler operasyonunda son durum ne?”, “Kaç kişi gözaltına alındı?”, “Halim Şimşek kimdir?” ve “Operasyonda hangi şirket ve mal varlıklarına el konuldu?” gibi sorular araştırılıyor. Soruşturma kapsamında 97 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 64’ü yakalandı. Peki dosyada hangi suçlamalar yer alıyor, Halim Şimşek’in son durumu ne? İşte ayrıntılar.

ŞİMŞEKLER OPERASYONUNDA SON DURUM NE?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/5830 sayılı soruşturması kapsamında Adana merkezli 11 ilde 12 Eylül sabahı eş zamanlı baskınlar yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 97 şüpheliden 64’ü yakalanarak gözaltına alındı. Güncel haber akışında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

HALİM ŞİMŞEK KİMDİR?

Halim Şimşek, devam eden soruşturma dosyasında “Şimşekler Suç Örgütü” olarak adlandırılan yapılanmanın lideri olduğu öne sürülen ve yurt dışında firari bulunduğu belirtilen kişi olarak yer alıyor. Açık kaynaklarda yaşı, doğum yeri ve eğitim hayatı gibi biyografik ayrıntılar güvenilir biçimde netleşmiş değil. Dosyadaki tespitlerde Şimşek’in sahibi olduğu belirtilen Çivi Restaurant da iki grup arasındaki silahlı husumete ilişkin olaylarda geçiyor.

ŞİMŞEKLER SUÇ ÖRGÜTÜ HANGİ SUÇLAMALARLA SORUŞTURULUYOR?

Savcılık soruşturmasında şüphelilerin haraç, yağmaya teşebbüs, silahlı saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürme ve el bombası bulundurma gibi çok sayıda eylemle bağlantısı araştırılıyor. Bunlar soruşturma kapsamında ileri sürülen suçlamalar ve dosya tespitleri; yargılama süreci tamamlanmadan kesinleşmiş mahkûmiyet olarak değerlendirilmemeli.

OPERASYONDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre el bombalarının bir iş yerinin çocuk oyun alanındaki prefabrik bölümünde, koltuğun içine gizlenmiş halde bulunduğu belirtildi.

ŞİMŞEKLER OPERASYONUNDA KAÇ ŞİRKETE EL KONULDU?

Soruşturmanın mali ayağında MASAK raporları da incelemeye alındı. Örgüt yöneticileri ve üyelerine ait olduğu belirtilen 6 şirket ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 faal şirket olmak üzere toplam 10 şirkete el konuldu. Ayrıca 4 taşınmaz ve 13 araç hakkında el koyma kararı uygulandı, banka hesaplarına bloke konuldu.

HALİM ŞİMŞEK YAKALANDI MI?

Hayır. 14 Eylül 2026 itibarıyla yayımlanan güncel haberlerde Halim Şimşek’in yakalandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Soruşturma kaynaklarında Şimşek’in yurt dışında firari olduğu belirtiliyor ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılıyor.

ŞİMŞEKLER İLE ARATLAR ARASINDAKİ HUSUMET NE?

Soruşturma dosyasındaki tespitlerde “Şimşekler” ile “Aratlar” olarak anılan gruplar arasında süren husumetin çeşitli silahlı olaylara dönüştüğü öne sürülüyor. Dosyada farklı tarihlerde yaralama ve silahlı saldırı olayları ile 2025’te Bursa’da gerçekleşen bir öldürme olayı da soruşturma kapsamındaki eylemler arasında gösteriliyor. Bu iddialara ilişkin adli süreç devam ediyor.