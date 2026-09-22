Simit Sarayı'ndan Türkiye ve yurt dışında 12 yeni mağaza açma planı

Simit Sarayı, 2026 boyunca Türkiye ve yurt dışında mağaza ağını genişletirken, geçtiğimiz yıl tanıttığı yeni konseptini de mağazalarına taşımaya devam ediyor. Yurt dışında Suudi Arabistan, Dubai ve Bahreyn’de yeni yatırımlar gerçekleştiren Simit Sarayı, Türkiye’de ise yeni mağaza açılışlarının yanı sıra mevcut mağazalarının dönüşümünü sürdürüyor. Yıl sonuna kadar yurt içinde ve dışında toplam 12 yeni mağazanın daha hizmete açılması planlanıyor.

Suudi Arabistan’da 8 mağaza hedefi

Simit Sarayı, yurt dışındaki büyüme planlarında Suudi Arabistan’a öncelik veriyor. Mekke Tower’daki ilk mağazaya gösterilen yoğun ilginin ardından aynı lokasyonda açılan ikinci mağaza, Simit Sarayı’nın yurt dışındaki ilk Gurme konseptli mağazası oldu. İlk kez Aralık 2025’te Erzincan Ergan Dağı’nda hayata geçirilen Gurme konsepti, böylece kısa süre içinde uluslararası pazara da taşındı.

335 metrekarelik alanda hizmet veren Mekke Tower’daki Gurme mağazada 150’den fazla ürün çeşidi sunuluyor. Mekke’de gördüğü ilginin ardından Suudi Arabistan’daki yatırımlarını genişletmeye hazırlanan Simit Sarayı, ülkede 6 yeni lokasyon belirledi. Böylece Suudi Arabistan’daki mağaza sayısının yıl sonuna kadar 8’e ulaşması hedefleniyor.

Simit Sarayı, Suudi Arabistan’ın yanı sıra Dubai ve Bahreyn’de de yeni mağazalarla bölgedeki varlığını güçlendiriyor. 2026’da yurt dışında toplam 4 yeni mağaza hizmete girdi.

Türkiye’de yeni mağazalarla birlikte yeni konsept de yaygınlaşıyor

Simit Sarayı, yurt dışındaki yatırımlarının yanı sıra Türkiye’de de mağaza sayısını artırmaya devam ediyor. 2026’da Türkiye’de 3 yeni mağaza hizmete açılırken mevcut noktaların dönüşümüne de odaklanıldı. Geçen yıl 3 mağazada uygulanan yeni konsept bu yıl 4 mağazaya daha taşındı.

Yeni konsept TEM Cadde ve MRF Cadde’de

Simit Sarayı, mevcut mağazalarında başlattığı konsept dönüşümünü yeni açılışlarında da uyguluyor. Yeni konseptle hizmete açılan 7. mağaza olan TEM Cadde mağazasında modern tasarım, işlevsel alan kullanımı ve misafirlerin rahat vakit geçirebileceği sosyal alanlar öne çıkıyor. Dengeli aydınlatma ve yenilenen tezgâh düzeni de mağaza tasarımını tamamlıyor.

Bu dönüşümün bir sonraki adımı ise Kurtköy’deki MRF Cadde'deki mağazanın açılışı olacak. Konut, ofis ve ticari alanları kafe ve restoranlarla bir araya getiren projede hizmet vermeye hazırlanan Simit Sarayı, burada da yeni konseptini uygulayacak. Böylece marka, Türkiye’de mağaza sayısını artırırken yeni mağaza anlayışını da farklı lokasyonlara taşımaya devam edecek.