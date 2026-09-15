Silivri açıklarında bulunan ceset Turberk İmamoğlu gemisinin kaptanı çıktı
SİLİVRİ açıkların bir başka gemi ile çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatı kayıptı. Dün Silivri'de suda bir erkek cesedi bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu'nda gelen son dakika habere göre ceset geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait .
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Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında "Alsu" ve "Tuğberk İmamoğlu" isimli iki ticari gemi çarpışmış, kaza sonrası "Tuğberk İmamoğlu" adlı kargo gemisi yaklaşık 11 dakika içinde batmıştı. 2 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen kazada gemide bulunan 10 mürettebat kaybolmuştu.
DÜN BULUNAN CESET KAPTANA AİT ÇIKTI
"Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki kayıp mürettebatı arama çalışmalarında 12. gününde Silivri açıklarında bir erkek cesedi bulunmuştu. İlk incelemede cesette bozulma meydana geldiği için kimliği tespit edilemedi. Adli Tıp kurumuna kaldırılan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.