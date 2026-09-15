Silivri açıklarında bulunan ceset Turberk İmamoğlu gemisinin kaptanı çıktı SİLİVRİ açıkların bir başka gemi ile çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatı kayıptı. Dün Silivri'de suda bir erkek cesedi bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu'nda gelen son dakika habere göre ceset geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait .