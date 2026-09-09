Show TV’nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş başladı! Murat Ünalmış ve Özge Özacar hangi karakterleri oynuyor?

Show TV’nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül Çarşamba saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. CNP Film imzalı yapımda Murat Ünalmış Mirza’yı, Özge Özacar ise Leyla’yı canlandırıyor. Peki, Sevdan Bir Ateş oyuncuları kimler? Konusu nedir? Nerede çekiliyor? Mirza ve Leyla’nın hikayesinde neler yaşanacak? İşte yeni diziye ilişkin merak edilenler…

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sevdan Bir Ateş, Mirza ve Leyla’nın yarım kalan aşk hikayesini merkezine alıyor. Mirza ile Leyla’nın düğünü, nikaha birkaç saat kala Leyla’nın ortadan kaybolmasıyla yarım kalıyor. Aradan geçen 7 yıl boyunca Leyla’dan haber alınamıyor. Mirza, yıllar sonra hayatına devam etmeye karar vererek Destan ile evlenmeye hazırlanırken 7 aylık yeğeni Kerem, insan kaçakçılığı yapan öz babası tarafından kaçırılıyor. Mirza, yeğenini bulmak için Halep’e gidiyor.

MİRZA İLE LEYLA 7 YIL SONRA NASIL KARŞILAŞIYOR?

Mirza’nın Kerem’i bulmak için çıktığı yolculuk onu yıllardır haber alamadığı Leyla’ya götürüyor. Mirza, Halep’te Leyla ve 6 yaşındaki Hüma ile karşılaşıyor. Leyla ile Hüma’yı Suriye’den çıkarmaya çalışan Mirza’nın mücadelesi daha sonra Kapadokya’ya taşınıyor. Mirza burada kendi ailesiyle de karşı karşıya geliyor.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar bulunuyor. Show TV’nin açıkladığı oyuncu kadrosu ve karakterler şöyle:

Murat Ünalmış – Mirza Kozaklı

Özge Özacar – Leyla Kızılırmak

Gökçe Eyüboğlu – Mihre Kozaklı

Sitare Akbaş – Destan Kızılırmak

Taner Rumeli – Yaman Ganioğlu

Sezin Bozacı – Macide Kızılırmak

Yeşim Gül – Vuslat Kozaklı

İsmail Hakkı – Cici

Hande Canpolat – Miray Kozaklı

Beyza Karabacak – Hüma

Oyuncu kadrosunda ayrıca Beyti Engin, Evren Duyal, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal ve Okday Korunan bulunuyor. Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci ise konuk oyuncular arasında.

MURAT ÜNALMIŞ SEVDAN BİR ATEŞ’TE KİMİ OYNUYOR?

Murat Ünalmış dizide Mirza Kozaklı karakterini canlandırıyor. Mirza; Kozaklı ailesinin güçlü, adalet duygusu yüksek ve çevresinde sözü geçen isimlerinden biri olarak hikayede yer alıyor. Geçmişinde ise Leyla ile yarım kalan aşkının izlerini taşıyor. Murat Ünalmış, dizinin merkezinde Mirza ile Leyla’nın aşkının bulunduğunu ve izleyicinin iki karakterin kavuşup kavuşamayacağını takip edeceğini söyledi.

ÖZGE ÖZACAR SEVDAN BİR ATEŞ’TE KİMİ OYNUYOR?

Özge Özacar, dizinin kadın başrolü Leyla Kızılırmak karakterine hayat veriyor. Leyla, yaşadığı zorluklara rağmen mücadele etmeyi sürdüren ve umudunu kaybetmeyen bir karakter olarak anlatılıyor. Leyla’nın 7 yıl önce ortadan kaybolmasının ardındaki gelişmeler ve Mirza ile yeniden karşılaşması dizinin ana hikayesini oluşturuyor.

SEVDAN BİR ATEŞ İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlk bölümde Mirza, düğününe günler kala kaçırılan yeğenini bulmak amacıyla Halep’e gidiyor. Burada 7 yıldır kayıp olan Leyla’nın izine ulaşıyor. Leyla ise kızı Hüma ile birlikte Mirza’nın kendilerini bulmasını bekliyor. Mirza’nın kaçırılan Kerem’i ararken yolu Leyla’yı kaçırıp evlenen Nasim’in dükkanına kadar uzanıyor. Bölümün ilerleyen bölümünde tren istasyonundaki karşılaşma Mirza, Leyla ve Hüma’nın hayatında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturuyor.

SEVDAN BİR ATEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdan Bir Ateş’in çekimlerinin önemli bölümü Kapadokya’da gerçekleştiriliyor. Çekimlerde özellikle Nevşehir ve Ürgüp çevresindeki doğal ve tarihi mekanlar kullanılıyor. Hikayenin bazı bölümleri ise Halep’te geçiyor.

SEVDAN BİR ATEŞ HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Sevdan Bir Ateş, Show TV’de yayınlanıyor. Dizinin ilk bölümü 9 Eylül Çarşamba saat 20.00’de başladı.

Sevdan Bir Ateş resmi dizi sayfası

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

CNP Film imzalı dizinin yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat, yönetmenliğini ise Murat Saraçoğlu üstleniyor. Dizinin hikaye ve senaryosu Eda Tezcan ile Selda Akın tarafından kaleme alındı.